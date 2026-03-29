La Reconquista de Vigo a través de la 'transformación' de seis personalidades de Vigo: «Invita a no rendirnos nunca»

El Casco Vello se introdujo hace días en una máquina del tiempo que lo ha llevado a 1809 de la mano de la celebración de la fiesta de la Reconquista, de interés turístico nacional. El 28 de marzo de ese año, gracias a un alzamiento popular, la olívica se convirtió en la primera localidad de Europa que logró expulsar al ejército de Napoleón de una plaza ya conquistada. Tuvo su recompensa: un año después, Fernando VII otorgó a Vigo el título de ciudad «fiel, leal y valerosa».

Los más de 200 puestos que le dan vida al mercado tradicional desde el viernes, con decoraciones cada vez más cuidadas y una oferta gastronómica variada, así como el sol, que protagoniza los partes meteorológicos del fin de semana, y las actividades programadas por la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo, entre las que destacan las actuaciones musicales y las representaciones, componen una ecuación perfecta. El resultado: se llenó de gente el barrio antiguo ayer y antes de ayer. Y lo hará hoy, última jornada.

Los negocios sonríen de oreja a oreja con este escenario, sobre todo, la restauración, la gran beneficiada. Lo asegura Juanjo Figueroa, presidente de la Asociación de Comercio y Hostelería del Casco Vello. «La Reconquista está superbién preparada y, además, nos está acompañando el tiempo», destaca antes de poner en valor que se trata de una fiesta que, con el paso de los años, «se ha ido diversificando por el barrio». «Culturalmente, es increíble. Define muy bien el sentir de Vigo y conserva la idea de la fiesta tradicional, de romería. Eso hace que cada vez venga más turismo. Cada edición va a más y la gente sale cada vez más contenta», reflexiona.

Coincide con él el secretario de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo, Fiz Axeitos. «Os postos están cada vez mellor montados», destaca. Precisamente, el mercado es un «escaparate» para negocios. Lo explica el presidente de la Federación Vigo Comercio, Roberto Giráldez. «Ayuda a que se den a conocer. Hay más de 80 puestos de artesanía», comenta, a la vez que pone en valor el impulso que supone esta fiesta para las tiendas del centro debido a la gran afluencia de gente. «Vienen miles de personas de Vigo y de la provincia, pero también de fuera. Es un evento muy positivo para nuestro sector», subraya.

Otro gremio beneficiado por el éxito de la Reconquista es el de los taxis, cuya demanda se multiplica en estas fechas, pero también el de los alojamientos. «Siempre supone el despegue de la temporada alta», indica Daniele Provezza, presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi). Deja claro que los niveles de ocupación —de más del 60% el fin de semana, según avanzó el alcalde, Abel Caballero— «no son todavía los de Semana Santa», pero ayudan a mejorar los números a las puertas de los meses más activos. «Se conoce a nivel Galicia, pero hay que ser un poco más ambiciosos y buscar visitantes, sobre todo, en el norte de España: en sitios a una o dos o tres horas, desde donde se puede hacer una escapada de fin de semana, ya que Vigo se transforma en un espacio único», expone.

FARO suma ya 11 ediciones de homenaje a los héroes de la Reconquista caracterizando a personalidades de la urbe con trajes que los representan. En este tiempo, con un parón por el COVID en 2020 y 2021, participaron políticos, vecinos, empresarios, escritores, sindicalistas, arquitectos, hosteleros, deportistas o artistas.

Seis personalidades encarnan a los protagonistas de la Reconquista

Estrenándose con el bastón de mando de una parte de Vigo, Antonio ‘Tone’ Pérez vivirá esta Reconquista como una más: «Con ganas de que llegue y celebrarla, de comer chouripán y disfrutar, sobre todo con los amigos», señala. Caracterizado como el alcalde Vázquez Varela, el actual presidente del Real Club Náutico pone en valor la trayectoria ascendente de una institución que cumplirá 120 años en abril con el de la fiesta iniciada hace tres décadas pero con raíces en el siglo XIX: «Es mucho más que centenaria, cada año que pasa tiene más valor y peso», relata. Por si acaso, desde As Avenidas vigilará este domingo la expulsión de los galos: «Estaremos pendientes de que no quede ni uno por aquí», advierte.

«No rendirse nunca y pelear las ideas con convicción y pasión». Es el mensaje de la Reconquista que más atrae a Águeda Ubeira, CEO de Vanetta Food y presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de Vigo y el Sur de Pontevedra. Llevada a su terreno, traslada la necesidad de luchar para que la proteína vegetal gane peso en la cesta de la compra y para que los emprendedores sean «escuchados». Vestida del ourensano Cachamuíña, a quien le reconoce su papel clave en el episodio de 1809, esta viguesa recuerda las caminatas desde la zona de Fragoso al Casco Vello en su infancia con el «choripán» como objetivo. «Mis padres odiaban el autobús y yo protestaba por ir caminando», apunta.

«O importante foi a independencia que conseguiu Vigo e ser recoñecida como cidade», apunta Manuel Bragado sobre el hito que marcó el fin del señorío de Santiago sobre la villa. Aunque los franceses representaban los valores de la razón o democráticos, el de 1809 era «un conflicto que non era noso» y que la ciudad supo enmendar en revoluciones posteriores como la liberal del 46. En cualquier caso, el profesor y editor se muestra encantado de ver el Casco Vello lleno por una fiesta «política» por esa independencia y va más allá: «Vigo necesita de actividades do común, de sentirnos partícipes nun proxecto de cidade onde non haxa distintos, nin de espazos nin de barrios», relata sobre esta gran romería.

No hace falta nacer aquí para sentir la fiesta como propia. «Como vigueses de adopción que hemos decidido ser de Vigo y nos ha dado mucho, pues intentamos transmitirle a nuestra hija el espíritu de la Reconquista», señala Daniele Provezza. El director del Attica 21 de Samil destaca que «son días para reforzar ese orgullo de pertenencia» a una urbe en la que aterrizó hace casi dos décadas por primera vez. En su primera edición como presidente de los hosteleros a través de Ahosvi, reivindica un «momento súper emotivo y muy agradable, que se genera un ambiente muy especial y que sería muy bueno para reforzar todavía más la marca Vigo para el exterior», añade en el inicio de la temporada alta.

Pedro Fernández / Alba Villar / Jose Lores

La atleta paralímpica Desirée Vila elige a Aurora porque «representa la unión del pueblo, a todas las personas anónimas que generan un cambio». «Destaca por su fortaleza y su valentía», añade. En su mundo, cree necesario reconquistar «la ilusión por la que se empiezan a hacer las cosas». «En el deporte, cuando uno se dedica de manera profesional y tiene esa presión y tensión de las competiciones, es importante reconquistar a esa niña que empezó con la ilusión de pasárselo bien», explica. Asegura que la Reconquista nos recuerda que la sociedad viguesa «es muy dura». «A pesar de las situaciones que estamos viviendo, sigue unida y, en los momentos complicados, está ahí para levantarse», reflexiona.

Representó a Carolo en numerosas ocasiones en la fiesta de la Reconquista, que la lleva «no sangue», y ahora vuelve a ponerse el traje de este personaje tan popular para FARO. José Manuel Veiga es miembro de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello, la gran impulsora de esta cita. Como jubilado, considera que una de las luchas necesarias en este terreno debe ir encaminada hacia el incremento de la cuantía de las pensiones. «A moitos cústalles chegar a fin de mes. Iso impídelles desfrutar da vida», asegura. Representa a la perfección el espíritu de la entidad organizadora del evento, que lo lleva «dentro»: «Como todos os anos desde que empecei, non a podo vivir con máis ganas nin con máis entusiasmo».