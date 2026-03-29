La Borriquita en Vigo: devoción, fe y tradición que salta de generación en generación «con un ambiente muy bonito»

Todo acompañaba este Domingo de Ramos para vivir una jornada matinal cargada de fe y devoción y reivindicar un fenómeno que no pasa de moda y que sigue saltando de generación en generación. «Venimos aquí por tradición, ya lo hacía yo de niña y ahora aquí estoy con mi nieta, el ambiente es muy bonito», relata una veterana de la familia Gallego, que acudió a la procesión de la Borriquita acompañada por hijos y nietos, todos entremezclados en una gran marea humana que abarrotaba la Porta do Sol, epicentro este fin de semana también de la fiesta de la Reconquista, mientras los voluntarios de la asociación Vodea trataban de hacer hueco para permitir la entrada en la plaza de la procesión.

La zona era, por tanto, un auténtico hervidero a mediodía, sumándose a los atuendos de época y las ganas de fiesta cientos de palmas y ramas de olivo al aire para recibir a Jesús a lomos de la Borriquita, rememorando «aquel recibimiento triunfal del pueblo entregado en Jerusalén», como destacó el obispo de la Diócesis Tui-Vigo, Antonio Valín, sobre el que se posaron todas las miradas a la una de la tarde para esperar la bendición. Fue en ese momento, ya en el palco sobre el que horas después arrancaría la representación de la expulsión del ejército francés de la ciudad y acompañado, entre otros, por el alcalde, Abel Caballero, donde Valín realizó la primera (y más multitudinaria) de las bendiciones de la jornada, aunque dejando claro que «lo importante no son los ramos, sino la aclamación de fe al señor cuando comienza la semana grande del cristiano, que nos conducirá a la gran fiesta de Pascua».

Entre los asistentes, la familia López Pérez, con padres e hijos disfrutando con palmas y ramos al aire. «Venimos todos los años desde que éramos pequeños y es la que más nos gusta de la Semana Santa porque siempre hay muchos niños», apuntaba uno de sus miembros, en línea similar a la generación intermedia de los González Suárez, que han renovado esta devoción «desde que tenemos niños nosotros». No estuvieron estos entre los fieles que realizaron todo el recorrido de la procesión, que sobre las 12:15 horas, con algo de retraso respecto al horario previsto, partía desde la iglesia de María Auxiliadora tras la celebración litúrgica en el templo encabezada por los nazarenos y al ritmo de los tambores de la cofradía Nuestro Padre Jesús del Silencio. Unos metros más atrás, la Borriquita iba escoltada por Carlos Borras, representante episcopal de la Semana Santa; los concejales Ángel Rivas, Luisa Sánchez o Fernando González Abeijón; la delegada de la Xunta, Ana Ortiz; o representantes de Policía Local y Guardia Civil.

Tras la bendición en la Porta do Sol, la procesión siguió su camino hasta la iglesia de Santiago de Vigo, donde el obispo realizó una segunda bendición y ofició una misa, poniendo punto y final al evento más característico de la Semana Santa viguesa. Asimismo, aunque no tan multitudinario, también hubo procesión de la Borriquita en Bouzas.

Familia Gallego «Es algo a lo que vengo desde siempre y ahora también con mi nieto, es un ambiente muy bonito»

Familia López Pérez «Venimos desde que éramos pequeños, es la procesión que más nos gusta porque es muy familiar»