Vigo se vuelca con el día grande de la Reconquista: «Todo el mundo debería conocerla y saber que fuimos los primeros en echar a los franceses»

El Casco Vello amaneció ajetreado. Un día grande acababa de empezar. Los hosteleros, los artesanos y todos los trabajadores que hacen la Reconquista posible montaron parrillas, colocaron sus puestos y dispusieron sus creaciones ya a primera hora. A las 11.00 iba a empezar a llegar la gente y tenían que estar preparados. El tiempo acompañaba: las máximas para hoy son de 21 grados y el cielo está completamente despejado. Pero ojo, no hay que confiarse porque por la noche el termómetro se va a desplomar hasta los 8 grados y el viento podría alcanzar los 50 kilómetros por hora, como ya hizo de madrugada.

Hoy es festivo, por lo que muchos pudieron permitirse estar en el centro desde por la mañana. Los actos oficiales, como la misa en la Colegiata, comenzaron a las diez pero, a la 13 del mediodía en la zona de disfrute ya no cabía ni un alfiler. En todas las calles sonaba música tradicional, grupos de gaiteiros y de pandereteiras rotaban por las plazas para animar el ambiente. Algunos los rodeaban y bailaban, otros se mantenían con sus vasos en la mano.

Desde los puestos señalaron que ayer tuvieron gente de forma constante, hicieron buenos números, pero nada que ver con esta jornada de sábado. En las calles estrechas de la zona histórica podían escucharse elevados debates sobre qué puesto tenía el mejor choripán de la fiesta. Los argumentos no eran muy aplastantes, pero la conclusión era en cualquier caso que podía comerse más de uno.

También hay opciones para los que no quieren o no pueden darse al chorizo. Además de calamares, jamón asado o similares. Hay opciones veganas en el puesto A Nubeira, ubicado en el Berbés, o en A Revolta, entre otros lugares.

De grupo en grupo

En la Plaza de la Constitución el trasiego era constante. Un grupo caracterizado con el traje tradicional comenzaba a pedir sus primeras cervezas: "Esta es una cita anual que no nos perdemos. Siempre venimos todos juntos. Quedamos en un punto y vamos llegando hasta que logramos estar todos", explicaba Tania, una de las componentes.

Un poco más abajo, en Praza de Almeida, había otro grupo vestido al completo. Al igual que los anteriores, se reúnen cada año y vienen desde Ponteareas a pasar todo el fin de semana. Batista, uno de los miembros, contaba que había dos citas imprescindibles en su calendario: la Reconquista de Vigo y el San Isidro de La Orotava de Canarias. Usan los mismos trajes en ambas fiestas. "El pueblo de Canarias está hermanado con el nuestro porque en ambos tenemos la tradición de las alfombras florales", explica. "Además el alcalde de Vigo es paisano nuestro, de paso lo apoyamos", añade. Precisamente el regidor estuvo por la mañana de paisano junto a Carmela Silva. Avanzaban despacio, pues muchos locales y visitantes les pedían fotos como si se tratasen de dos actores. Por la tarde volvieron, pero ya vestidos de época.

La asociación del Casco Vello, que organiza la Reconquista, estimó que este año podrían pasar alrededor de 300.000 personas por la ciudad. Aunque ya es una cita con muchos asistentes de fuera, los locales predominan. Era el caso del grupo de Óscar, que ayer comían en Rúa Oliva. Eran todos de Vigo, aunque llevaban con ellos a un forastero de A Coruña. "Lo fundamental de la Reconquista es llegar, cerveza y choripán. Eso lo primero", aseguraba. Con esa premisa, pinta que la fiesta no va a ser precisamente breve: "Nuestra idea es llegar de día. Pero de día al día siguiente", bromeaban.

Para ellos es la verdadera fiesta de la ciudad, más que San Roque. "Deberían hacerla fiesta de interés turístico nacional, fuimos los primeros en echar a los franceses y todo el mundo debería saberlo. Empezando por ellos", señalaban.

Asalto al carro y emboscada

Una de las representaciones más relevantes, al margen de la que ocurrirá mañana en la Puerta de Gamboa, es el Asalto al carro en O Berbés. Es una recreación en la que los vecinos de la ciudad sabotean los suministros de las tropas napoleónicas, para dejarles sin sustento unas horas antes de expulsarlos definitivamente.

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Por la tarde fue la emboscada a la patrulla Napoleónica. Un grupo de vecinos caracterizados como guerrilleros vigueses aparecen desde varios rincones para atacar a los franceses, pero son ellos los que acaban siendo derrotados.