El satélite Celeste IOD-1 de la nigranesa Alén Space, lanzado con éxito desde Nueva Zelanda

El satélite Celeste IOD-1, desarrollado por GMV y la empresa de Nigrán Alén Space en el marco del programa Celeste In‑Orbit Demonstrator (IOD) de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha sido lanzado con éxito este 28 de marzo en el complejo de lanzamiento 1 de Rocket Lab en Māhia, Nueva Zelanda.

El satélite se lanzó a las 10:14 CET y se separaron del lanzador aproximadamente una hora después. Esto marca el inicio de su fase de operaciones iniciales, durante la cual el centro de control de la misión los prepara para su vida en órbita.

Celeste es el programa estratégico de la ESA destinado a demostrar las ventajas de una capa adicional de navegación en órbita terrestre baja (LEO) que complemente a Galileo y EGNOS, con el objetivo de mejorar la precisión, la resiliencia y la seguridad de los servicios de posicionamiento, navegación y sincronización (PNT) en Europa. El demostrador en órbita (IOD) es la primera fase del programa y permitirá validar en vuelo tecnologías clave de LEO-PNT antes de su posible despliegue operativo en el futuro.

La fase Celeste IOD se lleva a cabo en paralelo por dos consorcios europeos y comprenderá un total de once satélites más uno de reserva. Como uno de los contratistas principales, GMV es responsable de la misión completa de extremo a extremo, incluida la definición y el diseño del sistema, los segmentos espacial y terreno, el segmento de usuario y las operaciones, para seis de los satélites demostradores.

Por su parte, Alén Space suministra las primeras plataformas CubeSat 12U y participa en la fabricación de varios componentes de las cargas útiles de los satélites que integran la constelación, aportando además su experiencia en metodologías espaciales avanzadas claves para el desarrollo de la misión.

Navegación LEO de próxima generación

El programa Celeste comenzará con dos satélites demostradores, IOD-1 e IOD-2, para asegurar las asignaciones de frecuencia registradas y probar señales de navegación representativas hasta finales de año. La misión demostrará la determinación autónoma y precisa de la órbita sin depender de infraestructura terrestre, así como señales de radionavegación más potentes en las bandas L y S desde la órbita terrestre baja.

Al demostrar las ventajas de integrar las capacidades LEO en una arquitectura multiórbita junto a Galileo (MEO), Celeste pretende mejorar la resiliencia frente a las interferencias y ampliar los servicios avanzados de navegación. Operando a altitudes de entre 500 y 560 kilómetros, los demostradores de Celeste permitirán evaluar cómo una capa LEO complementaria puede mejorar el sistema europeo Galileo en órbita terrestre media.

Actualmente se están desarrollando ocho satélites adicionales de mayor tamaño que ampliarán las capacidades de los demostradores iniciales. Todos ellos formarán parte de la flota completa (once naves operativas y una de reserva) y allanarán el camino para los lanzamientos posteriores que comenzarán en 2027.

Lanzamiento del satélite Celeste IOD-1 de la ESA. / Rocket Lab

En los últimos meses, el Celeste IOD-1 ha sido sometido a un complejo proceso de montaje e integración, así como a rigurosas pruebas ambientales y de sistema. Los resultados de estos ensayos, llevados a cabo en las instalaciones de GMV, permitieron demostrar que el satélite estaba listo para el lanzamiento, así como para las operaciones iniciales en fase LEOP y las actividades de experimentación en órbita.

En diciembre de 2025, GMV completó con éxito el hito FRKP (Flight Readiness Key Point), cuyo objetivo era comprobar si el Celeste IOD-1 estaba listo para volar. El hito fue supervisado por una delegación de la Agencia que pudo verificar en la sala limpia de las instalaciones centrales de GMV que el satélite se encontraba totalmente ensamblado y listo para su transporte.

Guillermo Lamelas, director general de Alén Space, destaca asimismo que “la participación en Celeste supone un hito muy relevante para nosotros y refleja nuestra capacidad para contribuir a programas estratégicos de navegación a nivel europeo. Este proyecto nos permite seguir avanzando en el desarrollo de plataformas y tecnologías clave para pequeños satélites, en un contexto en el que la navegación por satélite se está convirtiendo en una infraestructura crítica para la sociedad”.