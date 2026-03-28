Sábado de Reconquista en Vigo: sol y choripanes como entrenamiento para expulsar a las tropas de Napoleón

El sol y el olor de los choripanes que ayer ya invadían la ciudad han vuelto a recibir a los vigueses esta mañana. Este sábado de Reconquista se prevé lleno a rebosar en el día más esperado del año por todos los vecinos de la ciudad.

Desde la apertura del mercado, la ciudad se ha llenado con los colores de los traxes de campo tradicionales, así como de los ritmos y los sonidos de la música que todos los gallegos llevamos dentro. Los agradables 18º de esta mañana han animado a los más madrugadores a acercarse hasta el centro y retomar la fiesta donde lo dejaron ayer.

Los traxes de campo tradicionales ya llenan de color las calles de la ciudad durante la mañana de este sábado. / Marta G. Brea

El primer acto de la mañana ha sido la tradicional misa celebrada en la Basílica de Santa María, seguido por el acto oficial y la ofrenda floral a los protagonistas de la contienda de 1809 en el monumento de la Plaza de la Independencia. Durante el acto, el alcalde Abel Caballero ha incidido en la «unidad de Vigo» encarnada por la Reconquista como fuente de fortaleza para «saber dónde estamos y a dónde queremos ir», momento que ha aprovechado para hacer un llamamiento a la paz en un momento convulso a nivel internacional y en el que ha reivindicado la identidad de Vigo como «ciudad pacífica».

Tradicional misa en la Basílica de Santa María celebrada este sábado por la mañana. / Marta G. Brea

Caballero señala las nuevas «Reconquistas» de Vigo

Durante el acto, el alcalde Abel Caballero ha incidido en la «unidad de Vigo» encarnada por la Reconquista como fuente de fortaleza para «saber dónde estamos y a dónde queremos ir», momento que ha aprovechado para hacer un llamamiento a la paz en un momento convulso a nivel internacional y en el que ha reivindicado la identidad de Vigo como «ciudad pacífica».

«El Área Metropolitana, el Mundial, el AVE, la Salida Sur, los ascensores, los salarios, las pensiones... esa es ahora nuestra Reconquista», declaró Caballero. El regidor vigués apeló a la «unidad» para recuperar y luchar por todas aquellas «cuestiones» que demanda la sociedad. «Es el momento de estar unidos y esperar, esperar a que sea el momento perfecto para luchar por las cosas. Así lo hicieron en la batalla de 1809 y así lo haremos nosotros. Unidos, ya no hay nada a lo que Vigo no pueda optar», sentenció Caballero. Con todo, el alcalde también se acordó de todos los conflictos bélicos que asolan el panorama internacional, en Irán y Gaza, arengando a la paz y al «fin del genocidio».

Discurso del alcalde, Abel Caballero, en la Plaza de la Independencia durante esta mañana. / Marta G. Brea

Vigueses con cuerda para rato

Ayer miles de vecinos y visitantes se unieron a los festejos, cuando los 245 puestos de comida, bebida y artesanía comenzaron a funcionar. En la calle ya se discutía sobre qué puesto tiene el mejor choripán, una escena que (como nota personal de este redactor foráneo) se puede catalogar como una experiencia tan viguesa como ir a Balaídos o terminar una cita viendo la puesta de sol desde el olivo del Paseo de Alfonso XII.

Aunque durante la tarde del viernes se diese buena cuenta de los más de 200.000 litros de cerveza con los que se han preparado los establecimientos del centro, todavía queda mucha fiesta por delante. Este mediodía los puestos y las barras ya empiezan a llenarse, la música marca el ritmo de las conversaciones y los bailes que arrancan aquí y allá.

Los vigueses vuelven a llenar las calles este mediodía. / Marta G. Brea

Se espera que la tarde se torne todavía más animada y que miles de personas disfruten del sol y la comida mientras las tropas de Napoleón intentan tomar la ciudad.

Programación para esta tarde

Además de la misa y el acto de homenaje, esta mañana se ha celebrado la recreación del Asalto al carro en O Berbés, así como la actuación de la Escola Baile Tradicional de la AVC Casco Vello en el Torreiro de O Berbés y la de la Banda de Zanfonas de la ETRAD en el Torreiro Central.

Para lo que resta de día la programación se muestra nutrida: