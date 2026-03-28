Pleno
El PP de Vigo exige al Concello diálogo con los vecinos de Teis para consensuar los proyectos en A Guía y A Punta
Los populares defenderán este lunes una moción para pedir mayor capacidad de escucha al gobierno de Abel Caballero: «Que no decida unilateralmente»
El PP de Vigo defenderá este lunes, en el próximo pleno del Concello, una moción para exigir al gobierno local que abra un proceso de diálogo con las entidades sociales y vecinales del barrio de Teis, en particular sobre los proyectos anunciados por el alcalde, Abel Caballero, para la humanización del entorno del monte da Guía y la mejora de la playa de A Punta. «Fueron decididos unilateralmente por Caballero y es necesario un proceso de escucha y un diálogo previo, recabar propuestas que satisfagan las demandas de todas las partes», expone la presidenta de los populares, Luisa Sánchez.
Con esta petición, Sánchez pretende «evitar que se repitan los errores» que, en su opinión, se están cometiendo con la sala de lectura proyectada en el antiguo ambulatorio de la rúa Enrique Lorenzo. «Los vecinos siguen reclamando una verdadera biblioteca, con fondos de libros y servicio de préstamo y Caballero opta por un proyecto que no colma las aspiraciones», indica la líder del PP vigués, que teme que acabe sucediendo lo mismo con A Guía y a Punta.
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