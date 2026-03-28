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Nueva vida para un edificio en pleno centro de Vigo: 11 apartamentos, garajes y local comercial

El Concello ultima la concesión de la licencia para rehabilitar un inmueble en la rúa Pablo Morillo, actuación que cuenta con un presupuesto cercano a los 723.000 euros

Edificio situado en la confluencia de Pablo Morillo y Luis Taboada, que se rehabilitará íntegramente.

Edificio situado en la confluencia de Pablo Morillo y Luis Taboada, que se rehabilitará íntegramente. / Marta G. Brea

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

La rehabilitación y recuperación de edificios abandonados o en mal estado es uno de los principales desafíos del Plan de Protección del Ensanche de Vigo, un instrumento urbanístico que se encuentra en pleno proceso de modernización. En el marco de este planeamiento, la Gerencia de Urbanismo acaba de resolver un expediente que arrancó su tramitación hace más de seis años y que permitirá conceder a la sociedad Jovecar XXI una licencia para la rehabilitación y ampliación del edificio con entrada por la rúa Pablo Morillo 3 y que también se levanta por la calle Luis Taboada, a un paso de la emblemática plaza de Compostela.

El proyecto, redactado por el arquitecto Pablo Menéndez Paz, cuenta con un presupuesto de ejecución de 722.818 euros y el objetivo es disponer, tras la obra, de un inmueble de planta baja, tres alturas y otra bajo cubierta que permitan habilitar 11 apartamentos y un local comercial, mientras que también contará con tres plantas sótano en las que habrá 12 plazas de aparcamiento y trasteros. Una vez concedida la licencia, la rehabilitación deberá arrancar antes de seis meses y su finalización no podrá exceder de tres años.

Los promotores de esta rehabilitación han tenido que ir perfilando el proyecto desde la presentación de la solicitud de licencia en julio de 2020, con una primera versión registrada en la Gerencia de Urbanismo en noviembre de 2021, que fue informada por la comisión de seguimiento del Plan del Ensanche en mayo de 2022 y que pasó posteriormente a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que para dar su autorización introdujo directrices como la de resolver el aprovechamiento bajo cubierta con una inclinada que respetase la tipología original de la construcción o definir la posición de la maquinaria del montacoches para los garajes. Además, obligó a tener que efectuar una intervención de control arqueológico, toda vez que la actuación proyectada puede afectar al yacimiento romano medieval del Casco Vello.

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Para completar la tramitación, la Gerencia de Urbanismo da cuenta del justificante de la transferencia bancaria emitida por los promotores en concepto de garantía para la reposición de los servicios urbanísticos que se pudieran ver afectados por la ejecución de las obras, que en breve tendrán vía libre para arrancar.

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