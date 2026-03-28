Carbón Radio, una tienda con más de 70 años en la que nació la televisión en Vigo

«Yo venía aquí a la tienda y lo que para mi abuelo era una reparación para mí eran chispas en una placa electrónica, y era muy divertido». Así recuerda David Ferreira Carbón su infancia en Carbón Radio, un establecimiento de Vigo con más de 70 años de historia dedicado a la venta de material eléctrico y al arreglo de instalaciones. Desde 2022, este joven de la tercera generación familiar permanece al frente del negocio junto con su pareja, Yolanda Cameselle.

Carbón Radio germinó a principios de los años 50 de la mano del vigués Adolfo Carbón Abalde en un pequeño taller situado en Pereiró —en el número 183 de la Avenida de Castrelos, cerca del tanatorio—. Fue aquí donde, además de montarse aparatos de radio, se construyeron las primeras televisiones de la ciudad y salieron los primeros telefonillos de Vigo.

A la izquierda, Adolfo Carbón; a la derecha; uno de los primeros telefonillos instalados en Vigo, salido de Carbón Radio. / Cedidas

En la época, el estreno de los interfonos supuso «una revolución en la moderna construcción» que causó «un pequeño revuelo» en el municipio «ante la insistencia de muchas personas que querían conocer más detalles de este modernísimo procedimiento», reflejó FARO en una entrevista que le realizaron precisamente al propio «distribuidor», el mismo Carbón Abalde, en octubre del 1965. «Es nuevo aquí, pero ya viene funcionando con gran éxito en el extranjero, siendo importado de Bélgica», comentó entonces el protagonista en las páginas del decano.

Entrevista en FARO a Adolfo Carbón debido a la novedad de los telefonillos que él distrbuía en Vigo publicada el 10 de octubre de 1965. / Hemeroteca de FARO DE VIGO

De Pereiró a Camelias

«En los 60, el local se trasladó para aquí, para el número 145 de la Avenida das Camelias —entre Praza América y Praza Independencia—, y vinieron mi abuelo y los empleados», relata a FARO David Ferreira.

El nieto de Adolfo confiesa que la mayoría de sus conocimientos se los debe a la segunda generación. Después de ocho años como electricista del negocio, su madre, Purificación, le dio el relevo en el 2022 tras cinco décadas de esfuerzo. Con todo, Puri, como es más conocida, en un primer momento creyó que, con su salida, el establecimiento iba a apagar las luces definitivamente.

Purificación Carbón, en la tienda de Camelias, a finales del 2013. / MARTA G. BREA

«Tuve la lucidez de introducirme en el sector sanitario y fue un aprendizaje muy bonito, pero me di cuenta de que soy una persona a la que le gusta estar en el taller y le gusta también salir, moverse de un sitio para otro; me gusta ir a un edificio, encontrar el problema y solucionarlo», asegura David, que ha llegado a desplazarse para realizar reparaciones incluso más allá de los límites de Vigo, a «O Morrazo, Vilagarcía, Baiona, A Guarda…». «Esto hace que la semana pase más rápido y, cuando haces muchas horas, se agradece», resalta, al mismo tiempo que admite igualmente que su labor «es divertida y entretenida».

Sobre su madre, su sucesor ensalza el valor que ella tuvo para liderar durante 50 años «un tipo de negocio en el que el 90 % son hombres»: «Considero que se merece un reconocimiento, y apelo al alcalde, porque consiguió llevar desde joven el comercio adelante siempre con ilusión y buen hacer, y en las décadas de las que estamos hablando...». Asimismo, para remarcar el compromiso perenne que le dedicaba a su clientela, rememora con orgullo una frase que ella solía pronunciar : «"Lo que no hay en la Mercería Saldaña o en Carbón Radio es que no existe"».

Una hermana de Puri, Virucha, en el exterior de la tienda en los años 70. / Cedida

Al hilo del regidor de la ciudad, Abel Caballero, devuelve al presente una curiosidad, que «antes de que él pusiera los 11 millones de leds, los de mantenimiento del Concello pasaban por Carbón Radio a buscar las luces de Navidad».

La clave para sobrevivir

«Aquí puedes estar 8 horas un día y 12 otro; la clave para sobrevivir es precisamente echar muchas muchas muchas horas y adaptarte al horario del cliente, si tienes que trabajar un sábado, pues lo trabajas, si tienes que ir de noche, pues vas», explica el dueño. El «boca a boca» también ayuda al éxito del negocio: «La gente nos conoce porque creo que hacemos las cosas bastante bien, nosotros intentamos seguir la misma línea de siempre porque la empresa lleva funcionando de esta manera más de 70 años».

Paralelamente, tanto David como Yolanda acusan la existencia de grandes plataformas digitales como Amazon y AliExpress. «No podemos cumplir, generalmente, sus plazos y sus precios, pero nosotros ofrecemos un asesoramiento, una garantía y un servicio que a lo mejor ellos no te dan», justifica él.

Puri, a la derecha de todo, y sus hermanas Virucha y Teresa le entregan un ramo de flores a una amiga que ayudó en la reforma del local en los años 2000. / Cedida

La edad media del cliente habitual de la tienda «es alta», pero ambos notan que, «en los últimos años, cada vez entran más jóvenes del barrio».

Amén del bum de los centros comerciales, otro punto de inflexión en la historia de Carbón Radio lo marcó la pandemia. «Después del covid-19, sí noto menos afluencia. Antes, aquí era un no parar. La gente ahora a lo mejor ve más cosas ‘online’ porque se acostumbró durante esos meses» de encierro, añade Yolanda. «Incluso han venido clientes a decirme "ah, no tenéis esto, yo lo he visto en internet, ¿me lo puedes pedir tú?". Pero yo no puedo hacer eso. Aun así, he comprobado que ha habido productos más baratos aquí que en internet», expone.

Dos familiares en la tienda Carbón Radio, en los años 70. / Cedida

Servicios, cables decorativos y bombillas

Lo más demandado en Carbón Radio son sus servicios de reparaciones, «tanto de taller como en viviendas». En cuanto a lo meramente material, «se vende casi tanto cable decorativo —hecho a base de cordones— como bombillas»; también destacan las «luces nocturnas, sobre todo infantiles», que saltan a la vista en el luminoso escaparate que corona el bajo. «A la gente le gusta ver las luces, disponer de varias opciones y poder encenderlas», abunda la pareja.

Un local clave en el apagón

«¡En nuestra vida contábamos quedarnos sin pilas!», menciona con asombro David al recordar aquel 28 de abril del 2025 en el que un apagón dejó a oscuras a la península ibérica. A Yolanda le pilló de viaje; regresó al día siguiente, cuando ya «estaba media tienda vacía», pues Carbón Radio fue de esos establecimientos que atesoraban lo más codiciado entonces.

David Ferreira y Yolanda Cameselle, en la entrada de su tienda, Carbón Radio, en la Avenida das Camelias. / Pedro Mina

Esa realidad «duró más o menos una semana» porque en los medios «se decía que podría volver a pasar y la gente siguió comprando cocinillas, linternas con manivela y pilas esencialmente», recuerdan los dos.

«Nuestra idea es seguir en el barrio»

David y Yolanda mantienen las baterías bien cargadas para continuar por más tiempo el legado de Adolfo Carbón —fallecido en enero del 2013—, de los más longevos de Vigo. «Si el mundo lo permite, sí, continuaremos. Aunque dependerá también de la situación del barrio, pero nuestra idea es quedarnos aquí», zanjan.