Kike Ortega convierte residuos en patrimonio en Vigo con «O camiño das bateas»

Vigo suma estos días una parada singular en su agenda cultural con la exposición O camiño das bateas, del artista Kike Ortega, que puede visitarse en la sede olívica de Afundación hasta el próximo 10 de abril. La muestra, que llega a la ciudad tras su paso por Pontevedra, propone un recorrido visual por algunos de los grandes símbolos arquitectónicos y paisajísticos de Galicia desde una premisa poco habitual: renunciar al lienzo tradicional y trabajar con materiales de refugallo.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, recorrió este sábado la exposición acompañado por el propio creador y puso el acento en lo que definió como una «homenaxe sustentable» al patrimonio gallego. El representante del Gobierno autonómico valoró un proyecto que, a su juicio, «reflicte compromiso coa sustentabilidade e coa posta en valor de bens senlleiros do litoral», al convertir el residuo en una pieza artística con carga identitaria.

La propuesta de Ortega —arquitecto de formación— se apoya en elementos de desecho procedentes tanto del ámbito industrial como del universo bateeiro: bidones metálicos con óxido, corteza de eucalipto, lonas industriales o planchas de hierro. Con ese vocabulario matérico compone un itinerario que recrea, entre otros enclaves, las Torres de Catoira, el Pazo de Fefiñáns, la Catedral de Santiago o el Faro de Fisterra, además de paisajes tan reconocibles como los socalcos de la Ribeira Sacra o la Praia das Catedrais.

López Campos subrayó el enfoque del artista al «converter o residuo nunha homenaxe ao patrimonio e aos valores identitarios que representan», y destacó la capacidad del proyecto para trazar un relato visual que une economía circular y memoria colectiva. Una idea que, en tiempos de debate sobre sostenibilidad, encuentra aquí una traducción directa: hacer del material descartado un soporte para mirar —de otra manera— a lo que permanece.

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La exposición permanece abierta en Afundación Vigo hasta el 10 de abril.