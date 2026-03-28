El hospital de día médico del Chuvi pospone su apertura por la reforma de las salas de espera de Oncología

Estaba previsto que el nuevo hospital de día médico del Hospital Álvaro Cunqueiro estuviera en funcionamiento a finales de 2025, tal y como anunció el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Las obras ya están acabadas, pero la Dirección del Área Sanitaria de Vigo explica que su apertura se ha pospuesto para usar sus dependencias como sala de espera del Servicio de Oncología mientras se acomete una reforma en las de este último.

El hospital de día aún no tiene el mobiliario. El Sergas lo sacó a licitación este jueves por 84.954,10 €, IVA incluido.

El adjudicatario aún dispondrá de tres meses para suministrarlo una vez adjudicado el contrato. Son 3 camas de hospitalización, 3 mesillas de paciente y 26 sillones eléctricos de tratamiento.

¿Quién espera por las nuevas dependencias?

Las nuevas dependencias contarán con nueve boxes individuales, dos salas de tratamientos con diez sillones cada una, dos consultas médicas y una de enfermería, además de una sala de espera. Será compartida por especialidades como Medicina Interna, Neumología, Digestivo y Neurología.