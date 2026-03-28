Detenidos seis hombres en Vigo por sendos robos en una obra, en un local de hostelería y un centro de estética

Agentes de la Policía Nacional de Vigo detuvieron, en varias intervenciones, a seis hombres como presuntos autores de diferentes delitos de robo con fuerza cometidos en una obra, un establecimiento de hostelería y un centro de estética de la ciudad.

Según ha informado el Cuerpo policial en un comunicado, la primera actuación se produjo en la madrigada del 14 de marzo, cuando agentes que realizaban labores de prevención en entorno de la calle Aragón, observaron a dos individuos escondidos detrás de un contenedor de obra.

Los agentes, al aproximarse, comprobaron que el contenedor presentaba signos de haber sido forzado y, al lado de los dos varones, encontraron una pata de cabra, un par de guantes y material presumiblemente sustraído del contenedor.

A escasos metros, en un vehículo de su propiedad, localizaron más material sustraído del mismo. Ambas personas fueron detenidas y trasladadas a dependencias policiales.

Robo en un restaurante

Por otra parte, en la madrugada del día 15, los agentes detuvieron a otros dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en un restaurante de Bouzas.

Los agentes acudieron hasta el punto comisionados por la Sala CIMACC 091 tras un aviso de activación de alarma por intrusión. Una vez allí comprobaron que la puerta estaba forzada, pero no localizaron a nadie en el interior.

Por ello, comenzaron una búsqueda por los alrededores que dio como resultado la localización de dos hombres que intentaban ocultar en un contenedor de basura parte de la mercancía sustraída. Ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales.

Robo en un centro de estética

Asimismo, los agentes de la Policía Nacional de Vigo evitaron un robo con fuerza en un centro de estética del barrio de O Calvario.

Mientras patrullaban de paisano, observaron a dos hombres encapuchados, uno agachado a la altura del cierre de la verja del local y el otro en actitud vigilante.

Al aproximarse, el individuo agachado dejó caer un objeto al suelo y comenzó a quitarse unos guantes, intentando ambos huir. Los agentes se identificaron, les dieron el alto y los interceptaron, comprobando que el objeto en el suelo era un cincel.

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Debido a la rápida actuación policial, el robo fue solo en grado de tentativa, ya que no llegaron a forzar la puerta del establecimiento.