Café Voltaire, el club de lectura de Vigo con 25 años de historia en el que ya comentaron más de 200 libros

Hace 25 años el vigués Carlos Fernández colaboraba en la revista Grial. Era un puesto que compaginaba con su carrera de profesor de enseñanza media y de Universidad, en la que era asociado de Filosofía. En el mundo editorial tenía como guía a Carlos Casares, director del medio entre 1989 y 2002, y como compañeros a una serie de literatos con los que compartía inquietudes, como Damián Villalaín o Xavier Castro. Entre sus quehaceres profesionales gustaban todos ellos de sentarse a comentar, hablar de libros y de otros menesteres culturales. Estas dinámicas cambiaron con la muerte de Casares. Se quedaron huérfanos «de un gran tertuliano». Entonces, para paliar la pena y continuar entrenando el intelecto, crearon un club de lectura al que llamaron Café Voltaire.

Le pusieron el nombre de uno de los grandes representantes de la Ilustración, gran defensor del pensamiento crítico. Lo de «Café» también viene al caso, pues en la Europa del siglo XVIII eran espacios de debate político e intercambio intelectual.

La dinámica consiste en quedar el último jueves de cada mes para comentar el libro previamente elegido. Lo hacen en el restaurante Central Pork de Santiago de Vigo, que abre específicamente para ellos. «No es algo académico, sino una tertulia. Una persona presenta la obra y se habla de ella. Son de todo tipo y, en honor a nuestro nombre, somos un grupo políticamente plural», explica Fernández. Ya llevan más de 200 libros comentados y los que les queden. Nunca en 25 años se saltaron una quedada (a excepción del parón del verano) y ayer fue una de las pocas veces en las que cambiaron la fecha y el lugar.

Tenían un invitado especial. El expresidente de la Real Academia Española, Darío Villanueva, acudió al encuentro del club para hablar de su libro. Organizaron un coloquio en el Hotel Axis en torno a El atropello a la Razón, su última publicación. Según Fernández, «hoy contra los libros conspira el propio ecosistema cultural. Ojalá se pudiese compensar con clubes de lectura y con la atracción de público juvenil a la lectura, pero hay que hacer campañas muy inteligentes para que eso ocurra. Este tema lo trata Villanueva, precisamente», comenta.

El criterio para seleccionar unos u otros libros es anárquico. En cada quedada, tras comentar el leído y cenar, se lanzan ideas. Cada miembro puede votar varias veces, por lo que el resultado nunca se puede predecir con certeza.

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María Pombo

A principios del mes de septiembre, la influencer María Pombo realizó unas declaraciones muy mediáticas. Dijo, sin complejos, que no era muy de libros: «Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer». Hubo cientos de reacciones, la mayoría negativas. Fernández saca el tema y confiesa estar de acuerdo con la estrella de internet. «Yo comparto que la lectura no nos hace mejores. Mis antepasados no eran lectores y no eran menos buenos», indicó. «Tal vez sí más complejos y más empáticos porque, en definitiva, leer una novela es ponerte en el sitio de otro para entender a los personajes», añadió.