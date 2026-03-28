Caballero: «El AVE, el Mundial, el Área Metropolitana... estas son ahora nuestras Reconquistas»
El regidor y decenas de ciudadanos rindieron homenaje a los héroes de 1809 en Plaza Independencia
El 28 de marzo de 1809 marcó el inicio de una Reconquista que sigue hasta la actualidad... y que no se detendrá. Así lo verbalizó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante el acto que tuvo lugar esta mañana en Plaza Independencia, donde se rindió un homenaje y ofrenda floral a los héroes de aquella batalla atendida ahora en «demandas sociales» . «El Área Metropolitana, el Mundial, el AVE, la Salida Sur, los ascensores, los salarios, las pensiones... esa es ahora nuestra Reconquista» , declaró Caballero.
Arropado por decenas de personas en pleno festivo local, la pregonera de este año, Ana Ulla, la edil Carmela Silva y el coronel Miguel Ángel Cortes, el regidor vigués apeló a la «unidad» para recuperar y luchar por todas aquellas «cuestiones» que demanda la sociedad. «Es el momento de estar unidos y esperar, esperar a que sea el momento perfecto para luchar por las cosas. Así lo hicieron en la batalla de 1809 y así lo haremos nosotros. Unidos, ya no hay nada a lo que Vigo no pueda optar» , sentenció Caballero.
Con todo, el alcalde también se acordó de todos los conflictos bélicos que asolan el panorama internacional, en Irán y Gaza, arengando a la paz y al «fin del genocidio».
Programación para esta tarde
Además de la misa y el acto de homenaje, esta mañana se ha celebrado la recreación del Asalto al carro en O Berbés, así como la actuación de la Escola Baile Tradicional de la AVC Casco Vello en el Torreiro de O Berbés y la de la Banda de Zanfonas de la ETRAD en el Torreiro Central.
Para lo que resta de día la programación se muestra nutrida:
- 13.30 h: Actuación de «Arghalleiros» (Torreiro Estrella Galicia)
- 15:30 h: Ruada de gaiteiros
- 16:00 h: Obradoiro de Danzas del Mundo (Torreiro de O Berbés)
- 16:30 h: Actuación «Mago Kali» (Torreiro Praza dos Ratos)
- 17.00 h: Actuación de «Ferreñas da Oliveira» (Torreiro Estrella Galicia)
- 17.30 h: Actuación de títeres (Torreiro Central)
- 18:00 h: Emboscada a la patrulla Napoleónica en el Paseo de Alfonso
- 18:15 h: Actuación infantil de «Peter Punk» en el Torreiro da Praza dos Ratos
- 18:30 h: Ruada de gaiteiros
- 19.00 h: Actuación de la Banda de Zanfonas de la ETRAD (Torreiro Central)
- 19.30 h: Regueifas no Torreiro Praza dos Ratos
- 20:00 h: Ruada de gaiteiros
- 20:30 h: Actuación «Mago Kali» (Torreiro Praza dos Ratos)
- 21:00 h: Actuación de Pandereteiras Ferreñas da Oliveira da AVC Casco Vello (Torreiro Praza dos Ratos)
- 21:00 h: Actuación de «Tarambainas» (Torreiro do Berbés)
- 21:00 h: Actuación de «Mari Carmen» (Torreio Estrella Galicia)
- 21:30 h: Actuación del «Orfeón Mariñeiro do Berbés + Ardentía» (Torreiro Central)
- 23:30 h: Cierre del mercado
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