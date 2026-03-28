Caballero: «El AVE, el Mundial, el Área Metropolitana... estas son ahora nuestras Reconquistas»

El 28 de marzo de 1809 marcó el inicio de una Reconquista que sigue hasta la actualidad... y que no se detendrá. Así lo verbalizó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante el acto que tuvo lugar esta mañana en Plaza Independencia, donde se rindió un homenaje y ofrenda floral a los héroes de aquella batalla atendida ahora en «demandas sociales» . «El Área Metropolitana, el Mundial, el AVE, la Salida Sur, los ascensores, los salarios, las pensiones... esa es ahora nuestra Reconquista» , declaró Caballero.

Arropado por decenas de personas en pleno festivo local, la pregonera de este año, Ana Ulla, la edil Carmela Silva y el coronel Miguel Ángel Cortes, el regidor vigués apeló a la «unidad» para recuperar y luchar por todas aquellas «cuestiones» que demanda la sociedad. «Es el momento de estar unidos y esperar, esperar a que sea el momento perfecto para luchar por las cosas. Así lo hicieron en la batalla de 1809 y así lo haremos nosotros. Unidos, ya no hay nada a lo que Vigo no pueda optar» , sentenció Caballero.

Con todo, el alcalde también se acordó de todos los conflictos bélicos que asolan el panorama internacional, en Irán y Gaza, arengando a la paz y al «fin del genocidio».

Programación para esta tarde

Además de la misa y el acto de homenaje, esta mañana se ha celebrado la recreación del Asalto al carro en O Berbés, así como la actuación de la Escola Baile Tradicional de la AVC Casco Vello en el Torreiro de O Berbés y la de la Banda de Zanfonas de la ETRAD en el Torreiro Central.

Para lo que resta de día la programación se muestra nutrida:

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