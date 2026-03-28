Apenas media docena de los 85 colegios de Vigo están obligados a baremar en 4º de Infantil

Este pasado lunes día 23 terminó para todos los colegios del municipio de Vigo el plazo para que las familias presentasen su solicitud de nuevo ingreso en un centro educativo. Este trámite cobra especial relevancia para el alumnado de 4º de Educación Infantil, ya que se trata del primer curso del sistema educativo, por lo tanto actúa también como una radiografía de la natalidad año tras año. Y como viene siendo habitual, este curso no ha hecho más que confirmar una tendencia a la baja en cuanto a los nacimiento en la ciudad.

Hay que recordar, y es importante, que Educación Infantil no es una etapa obligatoria –hasta los 6 años la escolarización es voluntaria– sin embargo, la gran mayoría de las familias sí opta por iniciarse en el sistema educativo a los 3 años.

La realidad que se encontrarán estos niños en el aula nada tiene que ver con la de sus padres, ya que llenar los pupitres cuesta más que nunca. Consultados telefónicamente a los colegios y revisadas sus páginas webs, solo media docena de los 85 de la ciudad –entre públicos y concertados– tendrán que baremar o desempatar tras haber recibido más solicitudes que plazas ofertadas.

Polaridad en la elección de las familias

Esto implica que, atendiendo a si tienen una o dos líneas de 4º de Infantil, los centros educativos reciben más de 20 o 40 solicitudes, respectivamente, de familias para escolarizar en ellos a sus hijos e hijas.Los CEIP García Barbón, CEIP Paraixal o los CPR Martín Códax, CPR Mariano o CPR Rosalía de Castro son alguno de los coles que se han visto obligados a baremar. «No sabría decir qué tenemos diferente, pero está claro que las familias están contentas con nosotros y eso lo trasmiten a otras. Al final el boca a boca es lo que nos ha funcionado», cuenta Beatriz Rodríguez, directora del colegio Mariano, ubicado en O Calvario.

El centro concertado organiza durante todo el curso jornadas de puertas abiertas para que las familias conozcan la dinámica del colegio y su proyecto educativo. «Tenemos algunos días que lo hacemos a grupos, pero durante todo el curso pueden venir a conocer el centro. Creo que este trato cercano es lo que nos ha favorecido», añade Rodríguez.

Otros, si bien no tendrán que desempatar, sí llenaron prácticamente sus plazas, evitando que algunas familias se queden fuera de la que fue su primera opción de colegio. Es el caso del CPR Montesol, que recibió 38 solicitudes para sus 40 plazas.

Criterios de baremación

¿Qué implica baremar? Establecer, entre todas las peticiones o familias, un orden de preferencia por puntos que indica qué familias entran y cuáles se quedan fuera. Para ello se tienen en cuenta los criterios que figuran en la Orden de 21 de octubre de 2022: hermanos estudiando en el centro, cercanía al centro docente del domicilio familiar o del lugar de trabajo de los padres, renta per cápita de la unidad familiar; padres, tutora o acogedora trabajadora del centro docente, familia numerosa, alumno nacido de parto múltiple, familia monoparental, discapacidad de cualquier miembro computable de la unidad familiar, condición de víctima de violencia de género, condición de víctima de terrorismo y un criterio complementario a elección del centro.

Desde el lunes, se abrió un periodo de 10 días para que las familias de estos centros con más solicitudes que plazas puedan presentar de forma presencial la documentación que justifique cada uno de los criterios anteriores para establecer un orden de prelación

En caso de desempate; a finales de febrero, la Consellería de Educación publicitó la cifra –0,14– que, resultante de un sorteo, integrará la fórmula que ordenará a las familias. Si varias familias obtienen la misma puntuación tras los criterios de baremación, se multiplicará 0,14 por el número de solicitudes empatadas en el centro. El número resultante determinará la solicitud que ocupará el primer lugar y, a partir de esta, el orden de las sucesivas solicitudes empatadas. Todas las familias cuentan con un número al azar que reciben cuando presentan la solicitud de centro.