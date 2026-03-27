Vigo arranca la Reconquista a lo grande (y eso que aún no fueron expulsados los franceses)

La primera jornada de Reconquista comenzó en Vigo este viernes por todo lo alto. Con unos amables 23 grados de temperatura y un cielo completamente despejado, el escenario se presentaba idóneo. Todo estaba a favor de los vigueses una vez más. Miles de vecinos y visitantes se unieron a los festejos ya desde las cinco de la tarde, cuando los 245 puestos de comida, bebida y artesanía comenzaron a funcionar.

La ciudad aún tiene sitio para visitantes, pero los datos son positivos, sobre todo teniendo en cuenta el mal arranque de año. Según el Concello, en los próximos días y en la Semana Santa los hoteles de Vigo esperan una ocupación del 60%. «Pero siempre hay mucha incorporación de viajeros y de turistas que van decidiendo sobre la marcha, por tanto es una cifra que se va a superar de largo», apuntó el regidor, Abel Caballero. Recordó, además, que son fiestas en las que Vigo no captaba ningún tipo de turismo, por lo que cualquier porcentaje es muy alto.

La promoción de esta celebración histórica hizo que quedase marcada en el calendario: «Hicimos de la Reconquista una gran fiesta de toda Galicia. Pero empieza ya a trasladarse y a superar las fronteras de la comunidad. Ahora llega a más sitios y, por tanto, es un evento turístico de la mayor importancia. Pero, sobre todo, es una satisfacción para las gentes de Vigo», añadió.

La Festa da Reconquista 2026 de Vigo, en imágenes / Jose Lores

La agenda de este viernes ya estuvo apretada. A las 17.00 horas abrieron las zonas infantiles, pero apenas media hora después ya salieron los pasacalles en el Berbés. A las 18.00 horas fue el turno de los gaiteiros y un poco más tarde las Pandereteiras da Buxaina animaron las calles. A su alrededor se generó un círculo de más de un centenar de personas, que bailaron y quisieron formar parte del espectáculo popular.

El vino y la cerveza corrían a raudales, aunque algunos confesaban que preferían reservarse para "darlo todo" el sábado, día grande. Desde la asociación del Casco Vello, organizadora del evento, esperan que puedan pasar por el evento alrededor de 300.000 personas. Durante toda la jornada, la afluencia de público fue constante, especialmente en los accesos al Casco Vello. La movilidad en el estuvo condicionada por los cortes de tráfico habituales, lo que llevó a muchos a optar por el transporte público o por acercarse a pie. Aparcar era misión imposible. Por su parte, los hosteleros de la zona valoraron positivamente el arranque de la fiesta, con terrazas llenas desde primera hora de la tarde y un notable incremento de las reservas.

Además de la música, habrá instalados casi 300 puestos «de la época». Tascas, juguetes, artesanía, bisutería o jabonerías se dispondrán en toda la zona histórica de la ciudad. Van a estar instaladas hasta las 21.00 horas del domingo, cuando está previsto el fin de fiesta.

Hacia el atardecer, habrá nuevos grupos tocando en varios torreiros del Berbés y del Casco Vello A las 23.30 horas el mercado cierra sus puertas hasta mañana.

Próximos días

Mañana sabado tendrá lugar una misa en la Colegiata de Santa María a las 10.30 horas, presidida por el obispo Antonio Valín. La Coral Casablanca interpretará al finalizar el Himno del Santísimo Cristo de la Victoria.

A partir de las 11.00 horas abrirá el mercado y, poco después, comenzarán las actividades infantiles en O Berbés y el Paseo de Alfonso.

La programación va a combinar divulgación histórica, con charlas sobre el Vigo napoleónico y las armas de la época, con recreaciones como el asalto al carro.