Vigo afronta una operación salida de Semana Santa más cara que la del año pasado, especialmente para un tipo de vehículo

Acudir con un vehículo en las últimas semanas a una gasolinera se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para la economía de muchas familias, víctimas colaterales de una guerra de Irán que está disparando los precios de muchas materias primas, entre ellas el petróleo que sale de Oriente Medio. El problema se agrava al coincidir con la operación salida de Semana Santa, con muchos vigueses preparados para coger su coche que se encontrarán con costes más elevados que los del mismo período vacacional de hace un año, aunque con una intensidad muy diferente en función del tipo de carburante que alimente el vehículo, ya que el encarecimiento es cuatro veces superior para los vehículos diésel que para los de gasolina.

Así se desprende de los últimos datos facilitados por las estaciones de servicio de Vigo al Ministerio de Transición Ecológica al cruzarlos con los que tenían el litro de gasóleo A y de gasolina 95 el viernes previo a la Semana Santa del año pasado. Estos reflejan que en el caso del diésel, este se cotizaba este viernes en Vigo a un precio medio de 1,78 euros, mientras que un año antes este indicador se situaba en un 1,54, lo que supone que la subida es del 15,6%. Por lo que respecta a la gasolina 95, el más utilizado para los vehículos propulsados por este carburante, la diferencia es mucho menos significativa, puesto que en vísperas de la Semana Santa de 2025, el precio medio del litro se cotizaba a 1,5 euros y, este viernes, la cifra se situaba en 1,55 euros. O lo que es lo mismo, un crecimiento de apenas el 3,7%. Según los expertos, esto se explica por el tipo de petróleo que se extrae en Oriente Medio, que por su densidad es más apropiado para producir gasóleo.

Los viajes que llenarán las carreteras estos días podrían, sin embargo, haber tenido un coste mucho mayor para las economías familiares si no se hubiese convalidado el Real Decreto aprobado por el Gobierno que incorpora rebajas fiscales a los carburantes. Antes de la entrada en vigor de estas medidas, el diésel llegó a superar en Vigo los dos euros el litro en varias estaciones de la ciudad, por lo que, al menos de momento, existe un alivio para los bolsillos. Queda por determinar, no obstante, cuál será la evolución en los próximos días en función de la situación en Oriente Medio y los avances de la contienda bélica.

Con todo, las diferencias dentro de Vigo siguen siendo notables en función de la estación de servicio por la que opten los conductores, puesto que el precio del litro de carburante llega a variar más de 20 céntimos dependiendo de la gasolinera. De esta forma, llenar el mismo depósito de 55 litros de capacidad puede suponer una diferencia de casi 13 euros en el caso de un coche de gasolina, mientras que para uno diésel supera los 11 euros.

En el caso de la gasolina, este viernes el precio del litro más económico (1,46 euros) se puede encontrar hasta en tres estaciones de servicio low cost, dos de Petroprix situadas en Ricardo Mella y Ramón Soler y una de Galea, en Esturáns. En el extremo opuesto, está en la avenida de Beiramar el establecimiento de Repsol, que marca un precio de 1,69 euros, 25 céntimos por encima de las más baratas. Cuatro gasolineras tienen este producto por encima de 1,6 euros, mientras que está por debajo de 1,5 euros en cinco establecimientos. Trece gasolineras lo tienen entre 1,5 y 1,6 euros.

Mientras, con el diésel repiten como puntos de suministro más económico las Petroprix de Ricardo Mella y Ramón Soler y Galea en Esturáns, con el precio de 1,68 euros, pero también se puede encontrar a ese precio en Ballenoil en la estrada de Camposancos. El precio tope para el gasóleo A, sin embargo, no es el de la avenida de Beiramar, sino que le supera por una escasa cantidad la estación que Moeve tiene la avenida Ricardo Mella, donde el litro de diésel se cotiza este día de operación salida en casi 1,89 euros. La gran mayoría de gasolineras de la ciudad tiene este carburante por encima de los 1,8 euros.