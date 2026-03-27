Vigo afronta el esprint de su carrera de fondo para convertirse en sede mundialista: nueve meses para hacer los deberes y la FIFA tendrá la última palabra

La confección de las candidaturas para dar forma al Mundial 2030 que coorganizarán España, Portugal y Marruecos y que tendrá también partidos en Sudamérica es, sin duda, un complejo proceso con muchas aristas en la que Vigo se ha querido implicar desde un principio capitaneado desde el Concello, que desde el primer momento puso sobre la mesa el interés de la ciudad por ser una de las elegidas por la FIFA.

Esa carrera de fondo que arrancó en 2022 planteando Balaídos como uno de los 15 estadios con aspiración de albergar partidos ha tenido no pocos sobresaltos, primero con el portazo del verano de 2024 en el que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) excluía a Vigo de las 11 sedes elegidas y, justo hace un año, cuando se destapaba que había existido una manipulación en las puntuaciones perjudicial para la ciudad olívica, punto de partida de la batalla liderada por el alcalde, Abel Caballero, para que se revirtiera aquella decisión. Tuvieron que oficializarse dos renuncias, Málaga y A Coruña, para que la RFEF diese su brazo a torcer y trasladase este jueves un primer planteamiento formal a FIFA para incluir a Vigo y Valencia, arrancando ahora un esprint final que se prolongará hasta finales de 2026 o principios de 2027, cuando la FIFA, que tiene siempre la última palabra, anunciará el listado definitivo de sedes.

Nueve meses quedan por delante para hacer los deberes y que los técnicos de la FIFA puedan comprobar en la visita prevista para octubre o noviembre (hasta entonces sus esfuerzos están centrados en el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá) si Vigo y Balaídos se ajustan a los exigentes requisitos que hay que cumplir para albergar una cita de estas características. Lo más urgente es continuar avanzando en la remodelación del estadio en el que juega el Celta y dar continuidad a los trabajos de construcción de la grada de Gol que avanzan a muy buen ritmo para estar culminados a finales de año y dejar el aforo en más de 30.000 espectadores. Para alcanzar la cifra mágica de los 40.000 (capacidad mínima exigida), es imprescindible la ampliación de Tribuna, ahora mismo en fase de anteproyecto y con la necesidad primero de mover el colector que pasa por la zona. El tiempo, además, apremia ya que todos los estadios seleccionados deben estar preparados en 2029.

Abel Caballero garantiza, con todo, que Vigo va en tiempo y forma y que «el proyecto es imbatible y seremos bimundialistas (ya fue sede en 1982)», aunque reclama una reunión urgente a la RFEF para «conocer los protocolos tras dos años perdidos». Además, el regidor insiste en sumar a la financiación a Diputación y a Xunta, estando ambas dispuestas a participar aunque reclamando que se les trasladen los proyectos y una hoja de ruta clara, como manifestó la presidenta del PP vigués y vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez. Asimismo, fuentes del Gobierno gallego garantizan a FARO que el compromiso es firme «nas mesmas condicións que ía pasar con A Coruña», que pasaban por aportar el 25% del coste de la reforma de Tribuna, estimada en unos 60 millones.

El nuevo Balaídos, con las correspondientes zonas VIP y espacios para compromisos de la FIFA, no es, sin embargo, la única tarea pendiente para ganarse el 'OK', puesto que la organización de un Mundial exige también una infraestructura potente en la ciudad y su entorno, garantizando la existencia de una planta hotelera de alto nivel, al menos 5.000 plazas de aparcamiento en el entorno del campo o dos espacios separados en la ciudad para ubicar las Fan Zone para los hinchas. La movilidad es otro apartado clave para este tipo de eventos, pudiendo ofertar Vigo no solo Peinador sino otros tres aeropuertos en una zona de influencia cercana y una conexión con la red de alta velocidad ferroviaria. En clave deportiva, es clave también continuar potenciando las posibles subsedes como Afouteza y A Madroa, para garantizar campos de entrenamientos a las selecciones. Todos estos asuntos se deben ir perfilando durante los próximos meses paracruzar con éxito la línea de meta.