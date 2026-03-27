Los vecinos de Matamá formalizan sus alegaciones contra el proyecto de ampliación del polígono de Balaídos

En el último día del plazo habilitado por la Consellería de Medio Ambiente, la asociación vecinal A Unión de Matamá y Ecologistas en Acción registraron en la sede de la Xunta en Vigo más de 300 alegaciones contra el proyecto de Zona Franca para la ampliación del polígono de Balaídos, que pretende aumentar el suelo industrial y urbanizar más de 233.000 metros cuadrados. Los reparos formulados por el colectivo tienen que ver con la preocupación de que el crecimiento pueda incrementar los problemas de contaminación que sufren en las viviendas de barrios como Padrón y Roupeiro, mientras que también ven con escepticismo el nuevo vial proyectado, pidiendo su soterramiento en parte del trazado.

Entre las demandas de los vecinos de Matamá, está también la reconfiguración de la zona verde diseñada por Zona Franca, al entender que se debe contar con un bosque con más especies autóctonas para amortiguar el impacto de la zona industrial y mejorar la calidad de vida de las viviendas.