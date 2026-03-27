Proyecto industrial
Los vecinos de Matamá formalizan sus alegaciones contra el proyecto de ampliación del polígono de Balaídos
De la mano de Ecologistas en Acción, entregan más de 300 reparos para pedir cambios que reduzcan la contaminación en las viviendas
En el último día del plazo habilitado por la Consellería de Medio Ambiente, la asociación vecinal A Unión de Matamá y Ecologistas en Acción registraron en la sede de la Xunta en Vigo más de 300 alegaciones contra el proyecto de Zona Franca para la ampliación del polígono de Balaídos, que pretende aumentar el suelo industrial y urbanizar más de 233.000 metros cuadrados. Los reparos formulados por el colectivo tienen que ver con la preocupación de que el crecimiento pueda incrementar los problemas de contaminación que sufren en las viviendas de barrios como Padrón y Roupeiro, mientras que también ven con escepticismo el nuevo vial proyectado, pidiendo su soterramiento en parte del trazado.
Entre las demandas de los vecinos de Matamá, está también la reconfiguración de la zona verde diseñada por Zona Franca, al entender que se debe contar con un bosque con más especies autóctonas para amortiguar el impacto de la zona industrial y mejorar la calidad de vida de las viviendas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar