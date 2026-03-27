Solo tres de cada 200 fumadores del área de Vigo pidieron ayuda a su médico para dejar de fumar el año pasado

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infartos, accidentes cerebrovasculares, problemas de fertilidad y disfunción eréctil... Fumar provoca más de 25 enfermedades graves y está relacionado con una veintena de tipos de cáncer. El tabaco es el factor de riesgo evitable que más muertes causa en el mundo y la principal causa de muerte prematura en España.

También es una adicción, que combina la dependencia física a la nicotina con un comportamiento habitual. Así que, aunque haya poderosas razones para dejar el tabaco, y a siete de cada diez fumadores les gustaría dejarlo, a la mayoría les cuesta mucho hacerlo. La ayuda que presta la Consellería de Sanidade se centra, principalmente, en el tratamiento farmacológico.

Casi una quinta parte de los gallegos mayores de 16 años son fumadores. En concreto, eran el 18% en el año 2024, según el Sistema de Información sobre Conductas de Riesgo (SiCRi). Proyectándolo sobre la población del Área Sanitaria de Vigo, son más de cien mil —100.934, según datos de población del Instituto Galego de Estadística—.

Tratados

De ellos, solo tres de cada doscientos solicitaron el año pasado ayuda a su médico para dejar de fumar. Según datos de la Consellería de Sanidade, fueron 1.557 los pacientes atendidos en el Área Sanitaria de Vigo en 2025 en consultas relacionadas con el tabaquismo.

Son prácticamente los mismos que el año anterior —fueron 1.553 en 2024—, pero sí representan una importante subida desde 2023. Son un 37% más, desde los 1.137 que pidieron ayuda ese año.

Sanidade quiere comprobar cuántos se mantienen sin fumar a los seis meses, incorporando su seguimiento a la plataforma de teleasistencia Telea. Aún carece de datos.

Los fumadores pueden dirigirse a su profesional de Medicina de Familia para recibir ayuda para dejar de fumar. En el Área Sanitaria de Vigo hay una Unidad de Deshabituación Tabáquica, vinculada al Servicio de Neumología del Chuvi, que coordina el doctor Rafael Vázquez Gallardo.