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Taxistas de Vigo lanzan Blyr, su app para pedir taxis como Uber

Permite reservar, contratar un trayecto y pagar desde la propia aplicación

Taxistas de Vigo, durante la presentación de Blyr

Taxistas de Vigo, durante la presentación de Blyr / Marta G. Brea

E.V./C.P.

La central Radio Taxi, que aglutina al 90% de las licencias en Vigo, y apoyada por todas las asociaciones del sector, entre ellas Élite Taxi, presentó esta mañana en el hotel Attica de Samil su aplicación móvil para contratar de forma rápida un servicio o trayecto, muy similar a a la empleada por Uber.

La plataforma se llama Blyr y está disponible para descargar en los teléfonos móviles con Android y próximamente a los Iphone.

A través de esta aplicación, el pasajero puede indicar la dirección de recogida y la del destino y seguir en directo el estado del servicio para saber cuánto va a tardar el taxi. Además, Blyr le ofrecerá una estimación aproximada del precio del trayecto en función de las tarifas actualizadas de los taxistas en la ciudad. Y una de las características más ambiciosas: los pasajeros podrán pagar desde la propia aplicación al acabar el trayecto. El conductor introduce el importe del taxímetro y la plataforma realiza en cobro en función del método de pago seleccionado.

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De esta forma, los taxistas salvarán una de las grandes distancias que les separaban de Uber: la posibilidad de solicitar un trayecto a través del móvil y pagar directamente por la aplicación. Además, no solo permite pedir un taxi al momento, sino también tiene activada la opción de elegir el día y la hora concreta a la que el cliente desea ser recogido

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