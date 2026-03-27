El Supremo admite a trámite el recurso contencioso administrativo de los transportistas gallegos contra la prórroga de la AP-9

La Federación Gallega de Transporte de Mercancías por Carretera (Fegatramer) ha anunciado este viernes que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo con el que solicita que se declare la nulidad de la prórroga de la concesión de la AP-9 y la devolución de los peajes.

La junta directiva de la federación acordó además «hacer público y participar a todos los ciudadanos de Galicia» de esta decisión del Supremo, que da curso a la reclamación planteada por los transportistas gallegos.

Fegatramer, organización más representativa del empresariado de transporte de mercancías por carretera de Galicia, puso en marcha este procedimiento «ante la pasividad del Gobierno» cuando han pasado más de seis años desde que la Comisión Europea señalase la ilegalidad de las prórrogas de la concesión de la AP-9, y con el objetivo de «poner fin al abuso que supone el mantenimiento de los abusivos peajes en la autopista».

«Cuando el Gobierno dice que nos han ahorrado, desde 2018, 375 millones de euros, debería de decir que los pagamos vía impuestos. Entendemos que la prórroga es nula y por lo tanto no debería haberse cobrado peaje alguno por parte de la concesionaria», explicaron en otro comunicado remitido a la prensa en septiembre de 2025.

El objetivo de este movimiento pasa por no tener que esperar a que la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) dictaminen si el Gobierno de España debe rescindir de forma legal la concesión de la autopista del Atlántico.