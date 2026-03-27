El secreto de los atardeceres de Vigo que Einstein elogió hace 100 años: «Riqueza de colores y puesta de sol, incomparable»

Cualquiera que haya entrado en la última semana en Instagram habrá visto un tema central cada noche: las puestas de sol. Cada día cientos de vigueses y gallegos inundaban sus stories a partir de las siete de la tarde con imágenes del ocaso en distintas playas, paseos y miradores. Después de un invierno en el que superaron los 40 días de chubascos del diluvio universal, la primavera llegó con una paleta de colores elogiada por el mismísimo Albert Einstein hace ahora 101 años. Pero, ¿cuál es el secreto de estos atardeceres en Vigo y su ría? ¿Por qué ocurren en esta época del año así?

Durante estas fechas los cielos se convierten en una paleta que va del morado al rojo, pasando por amarillo o naranja. En resumen, un espectáculo capaz de congregar a decenas de personas en puntos como el mirador del Paseo de Alfonso XII, A Guía, Samil o cualquier ventana con orientación noroeste en la ciudad. Al otro lado de la ría, la caracola de Donón se consolida como el punto favorito para presenciar esos quince minutos en los que la bóveda celeste pasa del azul al negro.

El fenómeno está relacionado con el espectro visible de la luz, en el que las mayores frecuencias son violetas y las menores, rojas. «La atmósfera dispersa más la luz hacia las altas, por lo que quedan más visibles las frecuencias bajas con amarillos y rojizos», explican desde MeteoGalicia. El servicio de Observación de la entidad autonómica confirma que la época del año actual es clave para lograrlo, dada la cercanía al cambio de estación. «Como estamos en equinocio los rayos apuntan en paralelo al ecuador», explican, por lo que «llegan con más ángulo que en invierno y son más vistosos», añaden. Esta casuística ocurre tanto en la llegada de la primavera, con atardeceres así desde principios de marzo al mediados de abril, como en el de otoño.

Nubes de tipo alto en un atardecer esta semana en Vigo / Jose Lores

Para que durante estos últimos días se pudiera ver de forma tan nítida resultó clave, paradójicamente, la presencia de nubes ya que estas «ayudan a reflejar la luz y lo hacen más decorativo», explican en MeteoGalicia. En este caso son las nubes de tipo alto, situadas por encima de los 5.000 o 6.000 metros de altitud,

Las nubes ayudan a reflejar la luz, lo hacen más decorativo, si son de tipo alto que no impiden que la luz llegue del todo a la superficie. Por encima de los 5k-6k metros de altitud. Se ve también al amanecer, los rayos del sol atraviesan aún más parte de la atmosfera. Es el mismo efecto.

En el cuaderno de bitácora del genio alemán

Pero no solo el común de los mortales quedan admirados con estos ocasos. El mismísimo Albert Einstein anotó en uno de sus diarios de viaje la imprensión que le dejó ha ciudad y su atardecer cuando la visitó en 1925 en un viaje a Buenos Aires. La anécdota fue rescatada en 2016 en las páginas de FARO DE VIGO por Ceferino de Blas y recordada, hace unos días por Manuel Bragado.

Colores rojos, naranjas y amarillos en un atardecer en la ría de Vigo / V. Currás

«Por la mañana desembarqué en A Coruña y por la tarde en Vigo, bahía rodeada de islas montañosas con una fascinante villa con forma de pintoresca azotea», recuerda el físico sobre aquel 9 de marzo de hace ahora 101 años, en el que luego mantuvo conversaciones sobre lógica. «Riqueza de colores y puesta de sol en Vigo, incomparable», describe antes de certificar que «el sol del sur embriaga».

Puesta de sol en el Paseo de Alfonso XII, en Vigo, el pasado martes con decenas de espectadores / Jose Lores

Así que si durante los próximos días alguien se burla de usted por querer ver el ocaso o fotografiarlo, podrá recordarle que hasta el padre de la teoría de la relatividad sintió ese mismo impulso hace más de un siglo. Por algo sería.

Previsión para el fin de semana

Afortunadamente todo apunta a que durante el fin de Semana de la Reconquista, anocheceres acompañarán con estos colores. Los cielos se mantendrán despejados aunque «el viento del norte se va a dejar notar», especialmente en el norte de la comunidad. Habrá una ligera bajada de temperaturas que hará recomendable salir de casa con una chaqueta para seguir la fiesta de noche, aunque se da por hecho que no será necesaria la capucha o el paraguas. «En el caso de Vigo no se esperan precipitaciones en los próximos 5 o 6 días», relatan desde MeteoGalicia sobre el arranque de la Semana Santa.