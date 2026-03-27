Ruptura de disciplina en el PSOE de Pontevedra en pleno reparto de fondos a los concellos

El Pleno de la Diputación de Pontevedra aprobó este viernes el Plan Provincia Extraordinaria (Plan Extra), un paquete de casi 37 millones de euros destinado a financiar 57 proyectos estratégicos en concellos de menos de 50.000 habitantes. La votación, sin embargo, dejó una de las imágenes políticas de la sesión: la ruptura de la disciplina de voto en el grupo socialista, que se dividió entre tres apoyos —los alcaldes de Gondomar y Redondela y el exregidor de Baiona— y seis abstenciones.

El acuerdo salió adelante gracias a la mayoría del PP, pero el desenlace abrió un nuevo frente entre los grupos. Los populares difundieron después una nota en la que interpretan el episodio como el reflejo del «afundimento» del PSOE en la provincia y aseguran haber asistido a una ruptura «en vivo e en directo», al tiempo que califican de «incoherente» que parte de la bancada socialista se desmarcase del reparto.

En paralelo, el propio comunicado institucional de la Diputación subraya que el Plan Extra —junto a la modificación de crédito vinculada para completar su dotación— se aprobó en una sesión en la que también salieron adelante otros puntos del orden del día, pero la abstención socialista se concentró en el apartado relativo a la concesión de subvenciones.

El Plan llega con un matiz añadido: dos propuestas quedaron fuera, las presentadas por los concellos de Vilagarcía de Arousa y Cambados. En el caso de Cambados, por registrar un presupuesto por debajo del mínimo permitido; y en el de Vilagarcía, por no subsanar en plazo una batería de extremos técnicos requeridos, lo que llevó a considerar el proyecto «incompleto e inexecutable».

La explicación del PSOE: «libertad de voto»

Fuentes socialistas aportan otra lectura del giro en el hemiciclo. Según esta versión, el grupo iba a votar inicialmente a favor por estar de acuerdo con el Plan, al tratarse «del mismo plan extraordinario» que se venía aplicando en el mandato pasado. Sin embargo, añaden, tras los ataques de Luis López a los alcaldes de Vilagarcía y Cambados, se optó por dar libertad de voto.

La fractura, en cualquier caso, deja un titular político evidente: el principal asunto económico del Pleno se aprobó con el PSOE dividido, un hecho poco habitual en votaciones de calado y con especial carga simbólica en un plan que moviliza decenas de millones y condiciona inversiones municipales durante el año.

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La sesión incluyó otros acuerdos que sí salieron adelante por unanimidad, como la senda FEDER y los convenios con Baiona, Nigrán y Gondomar para ejecutar el PAI Val Miñor «a cidade dos 15 minutos», valorado en 7,2 millones de euros, así como un proyecto transfronterizo para proteger los castaños y la prórroga de ejecución de iniciativas del PON2030.