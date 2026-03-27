Regresa la marea de cruceros: Vigo encadena dobles, triples y premieres

Tras un mes de marzo en blanco, la llegada de abril reactiva la programación de cruceros en el puerto de Vigo, que a lo largo de 2026 prevé recibir 122 buques y más de 300.000 cruceristas, cifras prácticamente calcadas a las registradas en 2025. Si bien el puerto ya ha recibido ocho buques de turismo en lo que va de año, abril marca el comienzo real de la temporada, como lo corroboran sus 17 atraques y 44.000 visitantes, cifras que lo sitúan como el segundo mes de mayor movimiento tras octubre.

La actividad arranca el día 1 con la presencia del colosal Sky Princess, al que seguirá el día 3 el alemán AidaLuna y, dos días después, el británico Aurora. El día 7 se espera el crucero de expedición Silver Ray, seguido del Ventura el día 15.

Para el jueves 16 está programado el segundo doble atraque del año con MSC Preziosa y Norwegian Sky, este último en escala inaugural. Al día siguiente, nueva premier a cargo del Liberty of the Seas, buque gemelo del Independence of the Seas, al que releva este año en Europa.

El domingo 19 el Ambition dará paso al primer triplete de los dos previstos para toda la temporada, con Ventura, Britannia y Le Bellot coincidiendo el día 21. Al día siguiente, turno para el alemán Vasco da Gama y, el 24, tercer estreno del mes a cargo de otro pequeño buque de expedición, el Greg Mortimer.

La guinda a este intenso mes la pondrán Arcadia, Iona y MSC Virtuosa los días 28, 29 y 30, respectivamente. El pasaje de todos estos buques —a los que hay que sumar 16.000 tripulantes multinacionales— será de mayoría británica, estadounidense y alemana.

Si bien para 2026 se espera que el tráfico de cruceros en Vigo se mantenga con respecto a 2025, todo apunta a que en 2027 se pulverizarán todos los récords anteriores, ya que según las previsiones actuales se esperan unos 140 cruceros y cerca de 400.000 visitantes.