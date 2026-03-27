¿Por qué hay un Jack Sparrow en el Casco Vello de Vigo?: la intrahistoria de uno de los héroes de la Reconquista

Las calles del centro de Vigo viven estos días un viaje en el tiempo. Banderas, banderines y puestos rememoran la Reconquista en 1809, convirtiendo a aquella villa de pescadores en la primera de toda Europa capaz de expulsar a los franceses. Aurora, Pablo Morillo, Cachamuíña, Carolo o el Capitán Almeida son algunos de los héroes que cobrarán vida en el Casco Vello. Sin embargo, en su plaza principal habrá uno que continuará inmóvil vigilando que todo sigue en orden: Jack Sparrow.

El pirata más famoso de todo el mar Caribe forma parte desde hace más de una década del decorado de la parte antigua viguesa. Impertérrito, desafiante, pero plenamente integrado en la fachada del número 2 de Praza da Igrexa. El capitán reside en el balcón de la segunda planta del Hostal La Colegiata desde hace más de 13 años, cuando sus dueños lo rescataron un destino desconocido.

La escultura de 1'80 metros de altura formaba parte de Territorio Friki, una de las tiendas de decoración del mercado de A Pedra. Cuando la misma echó el cierre los dueños del local Emma y Jose, «la compraron sin pensar» y sin tener un espacio claro donde colocarla. Primero estuvo expuesto en la propia puerta del pequeño bar, pero el riesgo de ser vandalizado hizo que lo situaran en un lugar con altura, barandilla y con la vista hacia el puerto y la ría de Vigo.

Los dueños del bar, el más veterano de la plaza ya que alcanzó la treintena el pasado 6 de febrero, lo acicalan y decoran con el paso de las estaciones y eventos: la bandera de Vigo a finales de marzo da paso a la bufanda del Celta cuando la actualidad deportiva lo requiere. También el clavel para celebrar el 25 de abril portugués y ya en invierno, un gorro de Papá Noel que lo convierte en un adorno más del gran decorado que es el centro urbano olívico.

Turistas en la plaza de la Iglesia con el Jack Sparrow de La Colegiata vigiándolos desde el balcón / Adrian Irago

Allí ha sido testigo directo de los cambios vividos en el barrio. El auge de la Navidad, la consolidación de la Reconquista como la gran romería urbana de Galicia o la proliferación de free tours que explican a los miles de turistas la intrahistoria de la urbe. Su habitación es al mismo tiempo la más cotizada de este desplazamiento hotelero, ya que muchos huéspedes la reservan expresamente para tenerlo como guardián. En fechas como éstas o las sesiones vespertinas de Tardebuena y Tardevieja pasa ser uno de los puntos más fotografiados de la ciudad, vigilando que todo permanece en orden a sus pies. También en las bodas que se celebran en la Colegiata de Santa María, donde parece esperar a que alguien invite a una ronda de ron como celebración.

El otro Jack Sparrow vigués

No obstante, el de A Pedra no es el único Jack Sparrow que ha acaparado los focos en la ciudad en los últimos años. Alberto Pirata y su pareja María Salinas acudieron en abril de 2021 al Registro Civil ataviados con el uniforme de capitán y el traje de baile tradicional gallego para darse el «Sí, quiero». Sin embargo la jueza consideró que no podía casarlos al estar «disfrazados». Un mes después, de nuevo acompañados por sus hijos y manteniendo su deseo con fines solidarios, lograron unirse en matrimonio.