Si los franceses llegasen ahora a Vigo para intentar quedarse con estos lares, lo tendrían complicado. Primero por el derecho internacional, y segundo porque hay antecedentes nada apetecibles para los galos. En la ciudad ya hay algunas pistas de lo que pasó en su momento. Y es que antes de que comience el fin de semana de la Reconquista, se expone una pequeña representación hecha con muñecos Playmobil, a modo de maqueta militar. Para que tomen nota los invasores.

La iniciativa es cosa de Fiz Axeitos, presidente de la asociación vecinal Casco Vello, que lleva años coleccionando estas figuras y convirtiéndolas en personajes de nuestra historia.

En esta ocasión sus clicks pueden verse en el escaparate de una farmacia del número 38 de la calle Torrecedeira. Son alrededor de 300 figuras (más 100 piezas de utilería) concentradas frente a una puerta de Gamboa creada con partes de barcos pirata y otros elementos. También hay militares franceses, todos generados con pequeñas partes. «Levan os gorros da guarda británica, foron os máis parecidos que atopamos», indica.

La Reconquista articulada: la expulsión de los franceses a través de muñecos Playmobil / Pedro Mina /José Lores

Con este modus operandi construyó el resto de su colección. Todo empezó durante la pandemia cuando, por aburrimiento, subió a su trastero y rescató algunos muñecos de su infancia. Entonces surgió la idea. Él es uno de los principales organizadores de la Reconquista en Vigo, por lo que rápidamente decidió unir ambos mundos. Movilizó a todos sus amigos para que hiciesen lo mismo que él y revolviesen entre sus recuerdos para formar filas en miniatura.

El personal lo tenían, pero faltaban los atuendos. No existen demasiadas colecciones históricas de Playmobil, por lo que a Fiz le iba a tocar buscar pieza a pieza. Subastas, tiendas online especializadas, lanzamientos... Tuvo que buscar y rebuscar, no solo en los trasteros de sus amigos, también en los de internet. Como resultado, obtuvo clicks formados por partes originales de 1974 (año de lanzamiento) con otras más actuales. «Este mes gastei doce euros nunha churrera», indicaba mientras la desembolsaba.

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La colección, que montó Axeitos esta semana, estará en el escaparate varias semanas.