El presidente de la Fundación Española del Corazón explica cómo reconocer un infarto

La implantación del código infarto en toda España, que empezó en 2001 y se prolongó durante casi 20 años, ha supuesto un gran impacto en la atención de una de las principales causas de mortalidad al agilizar al máximo la respuesta en una patología en la que el reloj corre en contra. Pero de nada sirve que los servicios y profesionales que tienen que asistirle estén perfectamente coordinados, si el propio paciente no da la voz de alerta.

«Lo más importante es que todo el mundo sepa que existe esta vía y que tienen que saber identificar los síntomas de un infarto para que acuda lo antes posible y sea factible que le apliquen la terapia más efectiva a la mayor brevedad», subraya el presidente de la Fundación Española del Corazón y jefe del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), el doctor Andrés Íñiguez Romo, que dirige el Simposio 25 años de Códigos Infarto en España.

¿Y cuáles son estos síntomas?

«Un dolor opresivo en el pecho, a veces irradiado al brazo izquierdo, con sensación de gravedad», detalla. Añade que, a veces, el paciente puede sentir «síntomas como náusea o sudor frío». Y este episodio debe durar «más de quince minutos».

¿En mujeres es diferente?

»Es igual», asegura y añade: «Lo que pasa es que, a veces, las mujeres tienden a infravalorar esos síntomas y a supeditar la petición de asistencia a otros cometidos suyos».

Advierte de la falsa creencia de que los infartos son cosa de hombres. «Las mujeres se mueren igual o más que los hombres por problemas cardiovasculares», destaca.

Insiste en que «en la interpretación de los síntomas, aunque pueda haber matices en cómo los percibe cada una de las personas, lo importante es que si tiene síntomas parecidos aciuda pronto a pedir asistencia y se pueda descartar o confirmar que tiene un infarto».

¿Qué es un infarto?

La FEC explica que se trata de «la necrosis —o muerte de las células— de un órgano o parte de él por falta de riego sanguíneo debido a una obstrucción o estenosis (estrechez) de la arteria correspondiente». Le puede pasar a cualquier órgano del cuerpo, aunque comúnmente lo apliquemos al corazón, en lo que es un infarto agudo de miocardio.

¿Cómo se produce?

¿Cómo se produce?

Las arterias que van al corazón se estrechan, el oxígeno no llega al miocardio y, al no recibir oxígeno, no puede producir energía para moverse. Entonces, se mueren las células del tejido que no recibe sangre.