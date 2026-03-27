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La Policía Nacional halla 500.000 euros vinculados al narcotráfico en un piso de Castrelos

La operación, desarrollada en Ceuta, cuenta con un detenido en Pontevedra

Vista general de la fachada de la urbanización la Colina de Castrelos.

Vista general de la fachada de la urbanización la Colina de Castrelos. / Marta G. Brea

Elena Villanueva

Agentes del GRECO de la Policía Nacional han localizado al menos medio millón de euros esta mañana relacionados con el narcotráfico en un piso de la colina de Castrelos. Según fuentes judiciales, hay un detenido en Pontevedra en medio de una operación antidroga a nivel nacional liderada por un juzgado de Ceuta.

La Policía Nacional ha detenido al menos a tres personas a primeras horas de este viernes en Ceuta en el marco de una operación antidroga que se desarrolla, de forma paralela, en otras ciudades andaluzas.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el operativo se puso en marcha pasada la medianoche de este viernes en la zona del Muelle Cañonero Dato de Ceuta, donde los agentes arrestaron a una persona.

Posteriormente, la operación se ha retomado a las 6 de la mañana de este viernes con la entrada y registro de viviendas de varios domicilios de la ciudad.

En Ceuta han sido detenidos otros implicados en la barriada de Hadú, así como en la barriada del Príncipe Alfonso.

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La operación no solo se realiza en Ceuta sino que, de forma paralela, se está actuando en otros puntos del sur de la península, según las fuentes.

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