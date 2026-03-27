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La Plaza Elíptica de Vigo acogerá la presentación del documental de Desirée Vila, que ya tiene tráiler

Con «Ganas de vivir», debuta como director de largometraje Juan Manuel Montilla, El Langui

Desirée Vila, protagonista del documental, con El Langui, el director.

Desirée Vila, protagonista del documental, con El Langui, el director. / Morena Films

Borja Melchor

Los Cines Tamberlick del centro comercial Plaza Elíptica de Vigo acogerán el 10 de abril la presentación del documental «Ganas de vivir», que narra la historia de la viguesa Desirée Vila, una joven atleta española de referencia en el deporte adaptado, reconocida tanto por sus éxitos en la pista como por su capacidad para inspirar a través de su historia personal.

A los 16 años, cuando era campeona de España de gimnasia acrobática, sufrió una grave lesión que, a causa de una negligencia médica, derivó en la amputación de su pierna derecha. Lejos de rendirse, encontró en el atletismo su nueva pasión y, en tan solo un año, se proclamó campeona de España en 100 metros y salto de longitud.

Desde entonces, ha batido varios récords nacionales y logrado un diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos de Tokio, consolidándose como una de las voces más influyentes en favor de la igualdad, la inclusión y la superación personal. El documental se estrenó en el Festival de Málaga y ya ha sido presentado en Madrid y en el Festival de Ibiza

«Dirigido por Juan Manuel Montilla, El Langui, en su debut como director de largometrajes, se trata de un viaje de superación que busca inspirar y sensibilizar a la sociedad abordando temas como el perdón, la aceptación positiva de la vida que a cada uno nos ha tocado vivir y la importancia de visibilizar e impulsar referentes capaces de transformar la mirada hacia la discapacidad para avanzar hacia la plena inclusión», destacan los responsables.

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Se trata de una producción de Morena Films en coproducción con Morena Docs, con la participación de RTVEMovistar Plus+ y RTVM, con la financiación del Ayuntamiento de Madrid, con el patrocinio de la Fundación Adecco y de Valladolid Film Commission (UNESCO Creative City of Film) y con la colaboración del Comité Paralímpico Español y de Canary Islands Film – Gobierno de Canarias.

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