La música urbana y electrónica afina sus «beat» en el IFEVI

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó hoy el pabellón 3 del Instituto Ferial de Vigo, IFEVI, coincidiendo con el arranque del nuevo festival Sonidos de Vigo con un ciclo musical «Lingua Urbana». El evento, que se celebrará desde hoy 27 de marzo al 4 de abril, apuesta tanto por grandes nombres del panorama nacional como por artistas locales de la escena gallega, todo dentro de los conciertos del Xacobeo organizados por la Xunta. Ortiz hizo un recorrido por las instalaciones y charló con los chicos y chicas que esperaban desde primera hora a las puertas de acceso al recinto.

El cartel de Lingua Urbana cuenta con grandes artistas del panorama nacional y local. Cada uno representa diferentes estilos dentro de la música urbana actual, lo que garantiza un directo variado y pensado para conectar con el público nuevo que sigue de cerca la escena. Desde artists como Lana Pantera, Metrika, L0rna, Sticky M.La., C Marí y Skinyz a los gallegos 9Rubio, West SRK, Sote, Telmo Brea y Valensk8.

Los restantes tres eventos, ya en Semana Santa, son:

Wake Up! : El 1 y 2 de abril llegará Wake Up!, un formato de música electrónica que ya triunfó en sus anteriores ediciones en Vigo. En esta ocasión serán dos días y contará con nombres tan reconocidos como Klangkuenstler, Chris Liebing, Marco Carola, Loco Dice, Franky Rizardo, Paco Osuna, Castel & Selles, Milutxo, Isma B, Muiños, Felicie y Luke Slater.

Perreo: Al día siguiente, el 3 de abril, será el turno para el modo Perreo, con el mayor festival de reguetón antiguo. Si la primera edición celebrada en A Coruña fue todo un éxito, esta segunda cita promete mantener el nivel. El cartel mezcla algunos de los nombres más conocidos del reguetón comercial y la música urbana, con varios DJs de referencia para que no falte de nada. Son los casos de Daosul, Henry Méndez, Kiko Rivera, K-Narias, Planas y Ángel Silva.

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One Dance: Por último, el 4 de abril llegará una nueva edición de One Dance con el mejor sonido, un festival único que ya estuvo en el IFEVI hace un año haciendo homenaje a las grandes décadas que marcaron la historia de la música electrónica de los años 90. En esta edición estarán Alice DJ, Barthezz, Carolina Márquez, DJ Quicksilver, DJ Sammy, DJ Sash!, Ian Van Dahl x Astroline, Kate Ryan, Lasgo, Lou Bega, Rebeca, Sylver y Whigfield. También habrá sesión de DJ Rob, DJ Mark Deluxe, Yaser, Marcos, DJ Charlie, Traffic House y Toni Seljas, además de las performances de Pablo Méndez