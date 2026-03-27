Muere el vigués Ramón Patiño, padre de la arqueología subacuática en Galicia

José Ramón Patiño Gómez, «Moncho Patiño» o, simplemente, «Barbas» tuvo una variada vida profesional pero si por algo destacó fue por sus grandes pasiones: la Arqueología, la Historia y el submarinismo. Tras su licenciatura, comenzó en el Museo Quiñones de León, para luego pasar al Museo de Pontevedra, pero el destino tenía sus propios planes y tuvo que buscar la manera de ganarse la vida por otros medios, aunque nunca olvidó sus aficiones, a la vez que también ejercía de marido en primer lugar, luego de padre y finalmente de abuelo. Él mismo solía decir que estaba más ocupado de jubilado que trabajando.

Con el grupo de Arqueología «Alfredo García Alén», del que Ramón Patiño fue su presidente la mayor parte del tiempo, realizó numerosas intervenciones en la provincia de Pontevedra, destacando especialmente las del castro de Santa Tecla. Moncho se especializó en la prehistoria reciente y dirigió intervenciones en mámoas, dólmenes, menhires y petroglifos. Posteriormente el grupo creó una sección de actividades subacuáticas, la «S.A.S. García Alén», también dirigida por él, excavando un naufragio del siglo XVI en la playa de Barra (Cangas), recuperando unos cepos romanos de plomo en Bueu, o documentando las numerosas anclas de piedras que iban apareciendo en las Rías Bajas. Fueron pioneros en ese campo, realizando las primeras filmaciones arqueológicas submarinas, desarrollando formas de prospección visual con mayor o menor acierto, excavando con medios de fortuna y un largo etcétera de innovaciones gracias al método ensayo-error.

Cuando la legislación cambió y se le apartó del mundillo arqueológico, la sección de subacuáticas se transformó en escuela de buceo, adquiriendo gran popularidad, formando a numerosos buceadores (entre los cuales me incluyo orgullosamente) y organizando multitud de eventos. Usaron como embarcación viejos barcos de batea, patroneados por Ramón, que navegaban despacio y daban lugar a largas charlas entre los buceadores mientras nos dirigíamos a la zona de buceo. No contento con ello, Moncho Patiño llegó a ser un importante directivo de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas durante varios años. Por desgracia, debido a una serie de envidias y rencillas, la «SAS García Alén» también fue cancelada.

Apartado de la arqueología y del buceo muy a su pesar, Moncho empezó a colaborar como voluntario con el Museo del Mar, trasteando en la biblioteca, para después llegar a ser miembro del Instituto de Estudios Vigueses, donde destacó por su gran actividad. Será en esta época cuando destaque en su faceta de historiador, con numerosos libros publicados, desde la Batalla de Rande a naufragios en Galicia o descripciones y mapas de la ría. En 2017 fue nombrado «vigués distinguido», si pensaban que con semejante honor se iba a quedar quieto, se equivocaron y mucho, pues continuó con más ahínco investigando y dando a conocer sus avances, ya fuera por escrito o en conferencias.

Se nos ha ido pues no sólo todo un auténtico referente cultural, si no una gran persona, a quien le encantaba sentarse a charlar y ayudar a estudiantes y estudiosos.