Programa
La Iglesia también celebra la Reconquista de Vigo
La concatedral-basílica de Santa María acoge este sábado la Misa de la Reconquista desde las 10.30 horas
La concatedral-basílica de Santa María, más conocida como la Colegiata, acoge este sábado la Misa de la Reconquista desde las 10.30 horas. A esta eucaristía, presidida por el obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín Valdés, asistirán distintas personalidades del Gobierno municipal, así como otras autoridades.
Esta celebración conmemora La Reconquista, alzamiento popular que permitió recuperar Vigo en 1809 de la ocupación de las tropas napoleónicas «por la intercesión del Cristo de la Victoria», destaca la Cofradía que toma su nombre. Cantará la Coral Casablanca e interpretará al término el Himno al Santísimo Cristo de la Victoria.
La fiesta de la Reconquista vive su fin de semana grande desde hoy viernes, con la apertura del mercado tradicional a las 17.00 horas y actuaciones musicales. Seguirá el ambiente festivo el sábado y el domingo: por la tarde, se representará la expulsión de los soldados de Napoleón desde Porta do Sol hasta As Avenidas.
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