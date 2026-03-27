Varios heridos y retenciones hacia Vigo tras un accidente múltiple en la A-55 donde un coche acabó encima de la mediana

Un accidente múltiple a primera hora de hoy en la peligrosa autovía A-55 en sentido Vigo se ha saldado con diferentes coches implicados y varios heridos. Además, una de las personas implicadas en el siniestro, que provocó importantes retenciones de tráfico, acabó con su coche encima de la medianay tuvo que ser auxiliada por los bomberos para poder salir, aunque no fue necesaria realizar una excarcelación.

Ocurrió, según informa Emerxencias 112, al las 8.40 horas de hoy. De hecho, una de las primeras llamadas que recibierno fue la de una de las personas implicadas y cuyo vehículo se había quedado sobre la mediana central de la autovía. Informaba del accidente y que había ocurrido en el kilómetro 13, a la altura de Sanguiñeda.

Posteriormente, llamaron varios conductores testigos de lo ocurrido alertando de que había hasta cuatro coches implicados y que uno de ellos estaba subido a la mediada.

Uno de los coches implicados acabó encima de la mediana. / DGT

Emerxencias 112 movilizó a Urgencias Santiarias, a los bomberos del Baixo Miño, Guardia Civil y al Ges de Mos. Según informó los sanitarios, no tuvieron que trasladar a nadie, aunque informaron que un menor sí podría haber sido trasladado e una ambulacia aprivada. El resto de heridos, aseguraron, fueron todos de carácter leve.

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Los bomberos tuvieron que estabilizar el coche que se había subido al quitamiendos para poder ayudar a salir con seguridad a la persona que lo conducía.