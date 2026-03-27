Caballero reivindica el «ámbito local» para defender los derechos: «Asistimos a tempos difíciles»

«No contexto internacional, asistimos a tempos difíciles. Desde o ámbito local, é a nosa responsabilidade liderar unha marcha social conxunta. As cidades impulsan os grandes avances». Fue uno de los mensajes que lanzó el alcalde, Abel Caballero, durante su intervención en la gala de Vigueses Distinguidos y de entrega de las Medallas de Oro de la ciudad. Se celebró nuevamente en el auditorio Mar de Vigo —el Teatro García Barbón había sido su hogar durante los últimos años—.

Cambio de escenario, pero no de ambiente: la ceremonia respiró ilusión, emoción y una llamada a la resiliencia, adjetivo que define el episodio del 28 de marzo de 1809, en el que el pueblo de Vigo expulsó a las tropas de Napoleón. El regidor trasladó que, 217 años después, Vigo vive «un loable presente». «Non queremos que o negacionismo, a barbarie frustrante e a guerra nos deteñan. Construiremos e seremos un futuro imparable», prometió.

Recibieron a los galardonados más de 1.300 personas, entre ellas, autoridades destacadas, como el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades; la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez; el obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín; o el obispo emérito, Luis Quinteiro; además de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También acudieron miembros de la corporación municipal. El coro de los IES Álvaro Cunqueiro y Alexandre Bóveda deleitó el oído de los presentes y despidió de forma emotiva la velada anual con el himno de Galicia, que puso en pie al auditorio.

R. V.

Caballero lamentó «a guerra no Oriente Próximo» y «o exterminio e xenocidio de Gaza»: «Tantas mortes e graves ameazas á economía». Y criticó las «políticas negacionistas, simbolizadas na figura de Donald Trump, que pretenden acabar co multilateralismo e co equilibrio mundial». «Asistimos a unha ofensiva que se basea no desmantelamento dos avances socias e dos dereitos humanos conseguidos trala segunda Guerra Mundial. Queremos un mundo en liberdade, con dereitos, coa economía internacional», apuntó antes de reclamar «solidariedade e respecto»: «Iso é Vigo. Neste presente, Vigo semella un faro: unha guía, espazo de referencia, firmeza de valores. Queremos que, neste percorrido, toda Galicia nos acompañe. Porque somos identidade colectiva, pertenza común e unidade. E, sobre todo, somos cidade», pregonó el regidor.

Presumió del «orgullo de ser de Vigo», una «convición profunda», y de la «marca internacional» de la urbe, «equiparable á de cidades como Madrid ou Barcelona». «En todas partes coñecen Vigo, en todas partes falan de Vigo e tantas e tantas cidades queren ser como Vigo», aseguró tras poner en valor las humanizaciones de los espacios públicos, donde la ciudad encuentra su «propia esencia». Hizo referencia a la peatonalizada Porta do Sol y al Vigo Vertical, con el Halo como referente. «Somos a cidade de Europa con máis medios mecánicos de mobilidade», dijo.

También puso en valor el trabajo para recuperar el patrimonio histórico, como el Pazo da Raposeira, el Casco Vello o los templos religiosos, así como las ayudas para que «ninguén quede arrombado no camiño»: mencionó las becas de comedor, los cuidadores de barrio o el apoyo a la dependencia y las familias. Además, defendió la apuesta del Gobierno municipal por la protección del medioambiente frente al «negacionismo» del cambio climático, que ha logrado una urbe «máis verde». «A calidade de vida distínguenos coma a mellor de España dende hai tantos anos que case esquecemos como estaba a cidade. Considerábannos un lugar gris, sen valor e sen encanto», recordó.

Caballero hizo hincapié en las claves del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que, según destacó, se ocupa «con solvencia do problema da vivenda». «Garante 14.000 vivendas a prezos asequibles. E estamos a desenvolver un Plan de Vivenda alternativo con alugueres asumibles», indicó antes de anotar que el documento urbanístico está «libre de especulación co obxectivo de proporcionar vivenda á xente máis nova» y «suplindo o abandono gravísimo das vivendas de alugueiro en Vigo» por parte de la Xunta, a la que le repochó la falta de ayudas: «Cero vivendas de alugueiro a prezo asequible nos últimos 17 anos».

Caballero también ensalzó el impulso a la educación, la limpieza, el transporte urbano, la igualdad, la cultura, el deporte, la economía, las infraestructuras o la candidatura el Mundial 2030. «Vivimos con intensidade este presente de unidade na nosa cidade. Este gran espazo común que é Vigo está máis vivo ca nunca e avanza con decisión cara ao futuro», pregonó, a la vez que subrayó la necesidad de «mellorar a capacidade adquisitiva da cidadanía a través do incremento dos salarios e dos ingresos» en busca de una «distribución máis xusta da riqueza». «E mesmo cara á redución do tempo de traballo», apostilló.