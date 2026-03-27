El entorno de la iglesia viguesa de Beade será expropiado por el Concello de Vigo para destinarlo a fiestas y eventos

El consello de la Gerencia de Urbanismo abordará en su reunión del próximo martes el inicio del procedimiento para expropiar alrededor de 3.000 metros cuadrados de suelo junto a la iglesia Santa Ana de Beade. El objetivo de la actuación por parte del Concello de Vigo es disponer de las parcelas para, una vez en su poder, adecentarlas y humanizarlas para así dotar a la parroquia de una amplia zona de uso público que se destinará a fiestas y eventos.

«Es una zona con mucha actividad y afluencia y necesita más espacio, por eso tomamos esta decisión», explicó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para explicar el proyecto, que busca complementar otras mejoras realizadas en Beade para dar más valor a las fiestas, «que son lugares de encuentro muy importantes para los vecinos».