La empresa encargada de reformar la rúa Pazo de Bouzas renuncia al contrato: «Queremos una solución»

Contratiempo en la humanización de la rúa Pazo, en Bouzas, que impulsó el Concello de Vigo hace más de un año y que, ahora, se ve truncada por la renuncia de la empresa adjudicataria a seguir con los trabajos, según ha confirmado el PP vigués al desvelar una comunicación registrada por la constructora el pasado 17 de marzo. La presidenta de los populares, Luisa Sánchez, urge ahora explicaciones al alcalde de Vigo, Abel Caballero.

«Queremos que se busque una solución urgente y que nos digan qué ha pasado con esta actuación y, sobre todo, qué va a ocurrir», expone Sánchez tras explicar que el presupuesto de la actuación era de 380.000 euros con un plazo de ejecución de cuatro meses que había vencido el pasado otoño. Además, al ser una obra financiada al 90% con fondos Next Generation, el PP expone su preocupación por su posible pérdida.

Los populares sacan a la palestra también un informe de la Oficina de Asistencia Técnica municipal de principios de este mes en el que se detallaba la ausencia de maquinaria y operarios en la zona. «Hace mucho que las obras tendrían que haber finalizado y los vecinos llevan meses sufriendo una calle completamente levantada con inmensos socavones», concluye Sánchez.