El Concello de Vigo incrementa las becas de comedor para el próximo curso en un 50%: «Todos los que cumplan, la tendrán»

El gobierno local de Vigo aprobó este viernes las bases para la concesión de las becas de comedor, libros y material escolar para el próximo curso 2026-2027. Justo después de que se cerrase el plazo para la elección de centros educativos, el Concello da un paso clave para garantizar el apoyo económico a las familias para afrontar el año académico, con la novedad además de que las ayudas que se concederán se incrementarán un 50% respecto a la cantidad de este año, con el objetivo de hacer frente al incremento del coste de la alimentación.

Según destaca el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la partida inicial reservada desde el Concello roza los 1,9 millones de euros, aunque la cifra final es susceptible de aumentar, puesto que el regidor garantiza que ninguna solicitud que cumpla los requisitos se quedarán sin beca. La aportación anual por alumno aumentará en 214 euros hasta situarse en 640. «Estamos hablando de un aumento muy importante y que todo el que cumpla las normas la tendrá asegurada», subrayó Caballero, recordando además que el Concello aporta otros 642.000 euros a Foanpas para un fin similar. Pueden optar a las becas municipales alumnos de entre 3 y 16 años, por lo que se cubren todas las etapas educativas obligatorias.

Entre los requisitos para permitir la aceptación del mayor número de peticiones, se incluye una cláusula mediante la cual se permite restar el precio del alquiler de la vivienda hasta un máximo de 600 euros para que no afecte al cómputo de renta de las familias. Mientras, para libros y material escolar, la partida presupuestaria asciende a los 135.000 euros. En el presente curso, se concedieron 3.509 becas de comedor y 1.443 para material.

Caballero respondió también a las críticas del BNG de esta semana, en las que los nacionalistas censuraban el retraso en la aprobación de las bases. «Convocamos en tiempo, antes no se podía. El BNG volvió a demostrar una total ignorancia política, con simplezas, falsedades y una propuesta inviable», señaló el regidor, poniendo en valor que desde su llegada a la Alcaldía se eliminó la lista de espera, «que era de unos 1.500 estudiantes».