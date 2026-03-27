Obras
Dos campos de fútbol, una calle y los cañones del Castro, en el paquete de inversiones desbloqueado en Vigo
La junta de gobierno local aborda cuatro proyectos con una inversión de alrededor de 1,5 millones
Las inversiones centraron buena parte de la reunión de la junta de gobierno local de Vigo celebrada este viernes, con acuerdos que suponen un desembolso de alrededor de 1,5 millones de euros para mejorar instalaciones deportivas, recuperar patrimonio o humanizar una calle del barrio de Coia.
Por un lado, se aprobó la licitación de la mejora del campo de fútbol de Samil, con un presupuesto de 590.000 euros que permitirá sustituir el actual césped por uno de última generación, renovar la red de aguas pluviales para reaprovecharla en el riego, mejorar el alumbrado o reforzar el muro de cierre hacia el Lagares para evitar su hundimiento. A esto se suma la optimización de la cubierta, que ya está en marcha. La otra instalación deportiva que se modernizará es el campo de fútbol de A Mina, donde arrancará la obra para renovar el césped artificial con un plazo de ejecución de dos meses. El desembolso es de 336.000 euros.
Por otro lado, saldrá a concurso próximamente la humanización de la rúa Tomiño, en la que el Concello invertirá casi 600.000 euros durante cuatro meses para ordenar los espacios para los peatones, ampliar aceras o mejorar la seguridad vial y accesibilidad. También se destinan fondos a la restauración del armazón de madera de los cañones que adornan la fortaleza de O Castro, «una actuación muy importante», desveló el alcalde, Abel Caballero, «para que recuperen su aspecto tradicional y den el valor histórico y cultural» al ámbito.
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- Davila 21/03/2026