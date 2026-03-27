El BNG presentará en el pleno de Vigo una moción por la paz y contra el militarismo

El Bloque Nacionalista Galego local defenderá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Vigo, convocado para el lunes, una moción «en favor da paz, contra o militarismo e para frear as consecuencias da guerra» ante la escalada bélica en Irán, Líbano y Palestina, tal y como ha anunciado en un comunicado.

«Non estamos ante unha cuestión abstracta; falamos de defender a vida, os dereitos humanos e a soberanía dos pobos», reivindicó el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas y añadió: «Non son conflitos afastados, son unha traxedia humana que nos interpela directamente con persoas ás que se lles destrúen as súas casas, ás que se lles arrasa a vida e ás que se lles rouba o futuro nunha guerra que non elixiron».

Reclama al Concello de Vigo que se posicione «con claridade en defensa da paz, do diálogo e do dereito dos pobos a vivir en liberdade».

El frente nacionalista entiende que la «agresión militar» de EE UU e Israel a Irán es contraria al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas y «non se trata dunha guerra illada». Sostiene que forma parte de una «lóxica de guerra permanente» y de una carrera armamentística y militarista «que só beneficia a industria da guerra e os intereses do Imperialismo por controlar recursos, impor os seus intereses xeopolíticos e desprezar a vontade dos pobos».

Medidas

El BNG denuncia también las consecuencias de la escalada bélica sobre el coste de la vida uy advierte que golpea «unha vez máis máis ás clases populares e traballadoras e ao tecido produtivo da cidade». Reclama al Gobierno español medidas urgentes y concretas para contener la inflación, proteger a las familias, apoyar a los sectores productivos y garantizar los servicios públicos.

Y también a la Xunta de Galicia, a la que acusa de «estar ausente» en la defensa de la mayoría social del país.