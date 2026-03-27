El BNG presentará en el pleno de Vigo una moción por la paz y contra el militarismo
Demanda medidas urgentes al Gobierno y a la Xunta para contener la escalada de precios
R. V.
El Bloque Nacionalista Galego local defenderá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Vigo, convocado para el lunes, una moción «en favor da paz, contra o militarismo e para frear as consecuencias da guerra» ante la escalada bélica en Irán, Líbano y Palestina, tal y como ha anunciado en un comunicado.
«Non estamos ante unha cuestión abstracta; falamos de defender a vida, os dereitos humanos e a soberanía dos pobos», reivindicó el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas y añadió: «Non son conflitos afastados, son unha traxedia humana que nos interpela directamente con persoas ás que se lles destrúen as súas casas, ás que se lles arrasa a vida e ás que se lles rouba o futuro nunha guerra que non elixiron».
Reclama al Concello de Vigo que se posicione «con claridade en defensa da paz, do diálogo e do dereito dos pobos a vivir en liberdade».
El frente nacionalista entiende que la «agresión militar» de EE UU e Israel a Irán es contraria al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas y «non se trata dunha guerra illada». Sostiene que forma parte de una «lóxica de guerra permanente» y de una carrera armamentística y militarista «que só beneficia a industria da guerra e os intereses do Imperialismo por controlar recursos, impor os seus intereses xeopolíticos e desprezar a vontade dos pobos».
Medidas
El BNG denuncia también las consecuencias de la escalada bélica sobre el coste de la vida uy advierte que golpea «unha vez máis máis ás clases populares e traballadoras e ao tecido produtivo da cidade». Reclama al Gobierno español medidas urgentes y concretas para contener la inflación, proteger a las familias, apoyar a los sectores productivos y garantizar los servicios públicos.
Y también a la Xunta de Galicia, a la que acusa de «estar ausente» en la defensa de la mayoría social del país.
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar