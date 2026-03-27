Ana Ulla llama a la tranquilidad y la paz desde Vigo para vivir «sen guerras»

Ana Ulla, la primera catedrática de Astrofísica de la Universidad de Vigo, se encargó de leer el bando de la Reconquista en la gala de entrega de los premios Vigueses Distinguidos y las Medallas de Oro. Puso en valor que, en la ciudad, «hai moitas cabezas pensantes, moitas mans e moitos corazóns que queren contribuír e contribúen ao avance colectivo cara ao porvir». «Vigo podería semellar un crisol que amalgama un universo á súa escala», comparó.

Añadió que, como defendió el pueblo de Vigo en 1809 frente a los galos, el objetivo es «vivir neste mundo en paz e tranquilidade, sen máis guerras, nin de independencia nin de nada». «Agora, esta capacidade popular organizativa de resistencia que Vigo ten dálle a Vigo, ademais de identidade, unha solvencia de actuación colectiva que, creo, convén non esquecer. Ogallá que non sexa nunca máis necesaria para termos que reconquistar aquilo que é de noso e que ninguén pretenda virnos quitar», apostilló.

R. V.

Aseguró que «as cousas sempre se poden facer mellor». «Todo o mundo en Vigo está de acordo en todo, con absolutamente todo? Non, en todo non. Hai frontes abertas de disensión? Hai. Problemas por solucionar e dificultades que vencer? Claro, como en calquera casa, en calquera familia, e nin a perfección existe nin hai fórmulas máxicas, e os problemas da vida están aí para solucionarse. Escoitémonos canto sexa necesario, e canto se poida, e procuremos as solucións que nos vallan», sugirió.