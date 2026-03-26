Zona Franca de Vigo y Empresarias Galicia estrechan lazos para impulsar el talento femenino en el tejido empresarial

La Zona Franca de Vigo abrió este jueves una nueva etapa de colaboración con Empresarias Galicia con la recepción oficial a su nueva presidenta, Gala Llano, en un encuentro que sirvió para estrechar lazos y marcar una hoja de ruta compartida en torno a la igualdad de oportunidades y la visibilización del talento femenino en el tejido empresarial.

La reunión, celebrada en la sede del Consorcio, fue el primer contacto institucional entre Llano —recién llegada al cargo— y el delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, que trasladó su voluntad de consolidar una relación histórica entre ambas entidades y de ampliar el alcance de esa cooperación en los próximos meses.

Regades subrayó que, con la nueva presidenta y la junta directiva de la organización, «vamos a seguir trabajando para afianzar los vínculos que siempre hemos mantenido y porque tenemos objetivos comunes». En esa línea, el delegado del Estado situó como prioridades «la lucha por la igualdad de oportunidades, la reivindicación y la visibilización del talento de la mitad del mundo que son las mujeres y su papel fundamental en las empresas», además de fortalecer las sinergias en el marco de la colaboración público-privada.

El responsable de Zona Franca enmarcó ese compromiso en una estrategia que busca impulsar el desarrollo empresarial con una mirada inclusiva, convencido de que incorporar y retener talento femenino no solo es una cuestión de justicia social, sino también un factor determinante para ganar competitividad y modernizar el ecosistema económico.

Por su parte, Gala Llano agradeció el respaldo del Consorcio y destacó la importancia de contar con aliados institucionales para dar visibilidad al liderazgo femenino en un ámbito todavía marcado por brechas de representación. «Desde Empresarias Galicia agradecemos todo el apoyo que nos brinda la Zona Franca para visibilizar el talento femenino, así como todas las acciones que realizan encaminadas a potenciar el desarrollo de las empresas gallegas de ahora y las del futuro», señaló.

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El encuentro cierra, así, con un mensaje claro de continuidad y de ambición compartida: reforzar el papel de las mujeres en la empresa y convertir esa agenda en proyectos concretos, con Vigo como punto de partida.