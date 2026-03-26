La Xunta licita otras 50 viviendas públicas en Navia por 10,7 millones

La Xunta vuelve a mover ficha en San Paio de Navia con una nueva licitación de vivienda pública. La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publicó este jueves el concurso para ejecutar 50 nuevos pisos de promoción pública en el polígono 2 del barrio, una actuación que supondrá una inversión autonómica de más de 10,7 millones de euros, según detallaron en Vigo la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la delegada territorial, Ana Ortiz.

El plazo para que las empresas presenten sus ofertas queda abierto hasta el 11 de mayo, y el proyecto se divide en dos edificios. En una parcela se construirá un inmueble con 18 viviendas, de dos y tres dormitorios; en la otra, un segundo bloque con 32 hogares de dos, tres y cuatro dormitorios. En ambos casos, la Xunta remarca que todas las viviendas contarán con plaza de garaje y trastero y que serán «hogares accesibles y de calidad», un estándar que la conselleira situó como «seña de identidad» de las promociones autonómicas.

Esta licitación se suma a la anunciada hace dos semanas para 172 nuevas viviendas públicas en el mismo ámbito, por un presupuesto superior a 37 millones de euros, con la que la Administración autonómica pretende reforzar el ritmo de obra en el barrio. En ese marco, Allegue subrayó que Navia concentra ya 920 viviendas públicas en desarrollo dentro del conjunto de 1.600 protegidas previstas para este ámbito, convertido desde hace años en el gran escaparate de la política de vivienda pública en Vigo.

La Xunta enmarca estas actuaciones en su hoja de ruta para duplicar el parque público residencial, que pasa por construir, rehabilitar y desarrollar suelo para nuevas promociones. En esa línea, recordó que en Vigo está aprobado inicialmente el PIA en Lavadores para 2.000 viviendas, todas protegidas, y que se prevén más de 1.300 en Ramón Nieto, además del objetivo global fijado en el Pacto de Vivenda: alcanzar en 2030 un parque público de 10.000 viviendas en Galicia.

Concello

Pero el anuncio no llegó sin réplica desde Praza do Rei. La concejala de Urbanismo, María José Caride, aprovechó la licitación para poner el foco en el polígono 3 de Navia, que —según afirma— sigue pendiente de que la Xunta resuelva «las deficiencias detectadas por los técnicos municipales desde principios de febrero de 2026». Caride situó ese ámbito, próximo al cementerio de Bouzas, como una pieza «fundamentalmente comercial» y reclamó una solución eficaz para la conexión peatonal entre las dos zonas de Navia separadas por la VG-20.

En ese punto, la edil cargó contra la propuesta autonómica: «una conexión idéntica a las arcaicas pasarelas metálicas de las autopistas, una solución mala, cutre, poco accesible y de otro siglo». Y añadió que el Concello ha pedido a la Xunta que cambie «totalmente» el proyecto por una alternativa «innovadora, moderna, accesible y segura», con pasarelas amplias que garanticen la movilidad sobre la autovía.

Caride cerró su respuesta con una crítica de fondo a la ejecución del parque público: «A día de hoy, la Xunta de Galicia tiene en Navia adjudicadas 316 viviendas, el 3% de los más de 10.000 demandantes de vivienda en régimen de protección que tenemos en Vigo», y recordó que Navia, el Ofimático y Ramón Nieto estaban previstos «hace más de 18 años», sin que —sostiene— se haya dado una respuesta suficiente a la actual crisis de acceso a la vivienda.