Vigo restringe el tráfico por la Reconquista: corte de calles, supresión de aparcamientos y acceso a residentes

La celebración del fin de semana grande de la Fiesta de la Reconquista de Vigo obliga desde este jueves 26 de marzo a alterar el tráfico en varias calles del centro de la ciudad, eliminar plazas de aparcamiento y también a regular el acceso rodado de los residentes en el Casco Vello. Las principales restricciones se activarán el viernes.

La Concejalía de Tráfico de Vigo acaba de anunciar las restricciones de movilidad para los tres días de fiesta. De hecho, hoy está previsto que se realice en ensayo general de la Reconquista.

Como cada año, además, la principal recomendación para asistir al Casco Vello y evitar problemas de tráfico, pasa por utilizar el transporte público. Vitrasa ha reforzado algunas líneas para facilitar el acceso a la zona antigua desde otros puntos. El domingo, además, coincidirá la fiesta de la Reconquista con la procesión del Domingo de Ramos en Porta do Sol.

Pedro Mina

Restricciones de tráfico durante la Reconquista

Los avisos de tráfico a los que tendrán que estar atentas las personas que acudan este fin de semana a la Fiesta de la Reconquista de Vigo serán:

Supresión del estacionamiento desde las 20:00 horas del 26 de marzo en las siguientes calles: Falperra (entre Paseo de Alfonso y Cachamuíña); Paseo de Alfonso , inicio de la calles Teófilo Llorente, Real, Chao, San Vicente y carga y descarga de San Francisco.

desde las 20:00 horas del en las siguientes calles: (entre Paseo de Alfonso y Cachamuíña); , inicio de la calles y carga y descarga de Supresión de estacionamiento en las calles Victoria y Reconquista el domingo 29 de marzo desde las 15:00 horas hasta lo final del acto.

el domingo desde las 15:00 horas hasta lo final del acto. Cambio de la parada de taxis al inicio de la calle Falperra.

Acceso residentes Casco Vello

Bolardos de control de acceso al Casco Vello de Vigo. / Ricardo Grobas

Por la restricción de acceso de vehículos al Paseo de Alfonso desde el 27 de marzo a las 11:00 horas hasta el fin de la fiesta el 29 de marzo, las personas residentes del CascoVello Bajo deberán acceder y salir por la calle San Francisco con ayuda de uno bloqueo semafórico.

Las personas residentes del Casco Vello Alto deberán entrar y salir por las calles Abeleira Menéndez o calle Santiago.

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A mayores, el día grande de la representación de la expulsión de los franceses, se cortará al tráfico la calle Carral el domingo 29 de marzo entre las 16:30 y las 21.00 horas. También se cerrarán al tráfico, desde las 18:30 horas, las calles: Policarpo Sanz, Reconquista, Plaza Compostela y Victoria para la representación de la Reconquista.