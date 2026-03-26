Vigo estrena la primera guía para coordinar la atención a mujeres con adicciones víctimas de violencia machista

Vigo cuenta ya con la primera «Guía de Recursos» pensada específicamente para mejorar la atención a mujeres con adicciones que sufren violencia de género. El documento fue presentado ayer en la sede de la Diputación de Pontevedra por la comunidad GPS (Generadora de Saberes, Participativa y Social) de Vigo, un espacio de coordinación territorial impulsado por UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, en el que participan entidades sociales, recursos de salud, servicios públicos y fuerzas y cuerpos de seguridad de la ciudad y su entorno.

La guía nace con un objetivo claro: ordenar y hacer más accesible el mapa de recursos disponibles para que la intervención no dependa de la improvisación ni de la buena voluntad de cada profesional. En la práctica, pretende mejorar la coordinación entre servicios y facilitar una atención más ajustada a la realidad de mujeres que, en muchos casos, atraviesan una doble situación de vulnerabilidad: el consumo de alcohol, medicamentos u otras drogas y la violencia ejercida en el ámbito de la pareja o expareja.

Dirigida a profesionales, administraciones públicas y también a la ciudadanía, la publicación incluye un mapeo detallado de las organizaciones y dispositivos implicados: qué servicios prestan, qué características tienen —como la duración de la ayuda, la posibilidad de derivación a otros recursos o la forma concreta de intervención— y cómo se articula la respuesta en el territorio. El propósito es que cada caso encuentre el camino más adecuado, con una mirada integral y sin perder tiempo en un laberinto de ventanillas.

Las comunidades GPS fueron puestas en marcha por UNAD en 2023 para abordar de forma específica la intersección entre violencia de género y adicciones, un cruce en el que —según subraya el proyecto— se incrementan los riesgos: hay mujeres que consumen como forma de afrontar situaciones violentas y, a la vez, esa dependencia puede aumentar su exposición y dificultar la búsqueda de ayuda.

Impulso de Érguete

En Vigo, la comunidad GPS arrancó con el impulso inicial de Asociación Érguete y Fundación Érguete-Integración como entidades catalizadoras. A partir de ahí se fueron incorporando otras 24 organizaciones, además de distintos servicios del ámbito social, sanitario y policial, con el fin de construir una red estable de colaboración.

El proyecto está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad, y se enmarca en la estrategia de UNAD para reforzar la atención a estas mujeres a través del trabajo en red y la coordinación territorial. Con la guía ya sobre la mesa, Vigo suma una herramienta práctica para que la respuesta sea, por fin, más rápida, más coherente y más útil.