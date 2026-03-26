La Universidad de Vigo participa en Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna desde 1972

La Universidad de Vigo participará en la primera misión tripulada a la Luna desde 1972. Artemis II será lanzada el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy de Florida y el grupo de Tecnología Aeroespacial (ATRG), del centro atlanTTic, participará en el seguimiento desde Tierra de la cápsula Orion, donde viajarán los cuatro astronautas de la expedición.

La participación viguesa se enmarca en su colaboración con la empresa tecnológica Integrasys, que recibió el encargo directo de la NASA para realizar las tareas de seguimiento terrestre de la cápsula. Durante la misión, Orion emitirá señales de radio en banda S desde el espacio profundo que serán captadas por las antenas instaladas en el campus de As Lagoas-Marcosende.

La antena de Banda S del campus desde la que se realizará el seguimiento de la cápsula Orion. / DUVI

En esta parte de la misión, en la que también participa la Universidad de Sevilla, los operadores expertos de la UVigo y de Integrasys analizarán la señal captada utilizando el principio del efecto Doppler.

«Do mesmo xeito que o son dunha sirena cambia de ton cando unha ambulancia se achega ou se afasta, a frecuencia do sinal da Orion varía segundo o seu movemento. Ao medir con extrema precisión estes cambios de ton no sinal de radio, os especialistas poderán determinar a posición exacta», explica Manuel Diz Folgar, investigador del grupo ATRG.

El equipo de operadores e la UVigo trabajará sin interrupción durante los diez días de la misión para procesar los datos, una labor de seguimiento técnico que resulta vital «para asegurar que a nave se mantén na ruta prevista pola NASA durante a súa viaxe de ida e volta”, destaca el catedrático y director del grupo, Fernando Aguado.

Después de varios aplazamientos, la misión Artemis II tiene previsto su lanzamiento para el próximo 1 de abril si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Operadores de satélites del Grupo de Tecnología Aeroespacial en la estación de seguimiento. / Duvi

«Excelencia técnica» de Galicia

Como paso previo al aterrizaje de seres humanos en la superficie lunar, la fiabilidad en el seguimiento terrestre de la misión es una prioridad absoluta para la NASA.

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Aguado subraya que participar en esta misión «valida a excelencia técnica acadada en Galicia». La posibilidad de interpretar el efecto Doppler en señales de banda S para localizar a una nave a miles de kilómetros de distancia, añade, «sitúan á universidade e á empresa Integrasys no nivel máis alto da enxeñería aeroespacial internacional».