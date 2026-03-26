Respaldo provincial a la Reconquista de Vigo para dar el salto turístico internacional

La Deputación de Pontevedra formalizará este viernes su apoyo a la Reconquista de Vigo para impulsar la candidatura de la fiesta como Festa de Interese Turístico Internacional. Así lo avanzó la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, al anunciar que la junta de gobierno aprobará una declaración institucional coincidiendo con el arranque del fin de semana grande de la celebración «máis viguesa».

El acuerdo permitirá sumar un nuevo respaldo a un objetivo que la institución da por compartido en la ciudad y que, según subrayó Sánchez, llega en un momento simbólico: el primer día del tramo central de la fiesta y en la víspera de la propia efeméride. La vicepresidenta enmarcó el paso como una contribución a «darlle unha nova dimensión a esta celebración única e con identidade propia», después de años de consolidación y con el antecedente de su reconocimiento como fiesta de interés turístico nacional desde hace siete años.

La Diputación sostiene que el distintivo internacional supondría un salto cualitativo para Vigo al reforzar su proyección exterior, su capacidad de atracción turística y su impacto económico, afianzando un evento que la ciudadanía siente como uno de sus principales signos de identidad. También puso en valor el trabajo de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello, organizadora del evento, que —según indicó— continúa avanzando para cumplir los requisitos y culminar el proceso con la remisión de la candidatura al Ministerio de Turismo.

La institución recordó, además, el trasfondo histórico que sostiene la celebración: la conmemoración de la expulsión de las tropas napoleónicas en 1809, cuando Vigo se convirtió —según el relato tradicional— en la primera ciudad europea en derrotar a las fuerzas francesas.

Sede engalanada en el Casco Vello

Con motivo de estas fechas, la sede de la Diputación en el Casco Vello vigués se suma al ambiente festivo con una fachada ya vestida para la ocasión. El edificio luce una gran lona y un estandarte inspirados en la iconografía de 1809, además de una bandera de Vigo en lo alto del inmueble.

Durante las noches, la fachada se iluminará con los colores blanco y rojo, como gesto de apoyo a la fiesta. Eso sí: la sede también se adherirá a la Hora del Planeta, apagando los focos entre las 20.30 y las 21.30 horas de este sábado.