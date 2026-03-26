El PP de Vigo pide a Abel Caballero «acelerar» la reforma de Balaídos tras la «magnífica noticia» de la petición de la RFEF a la FIFA

La decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de trasladar una petición formal a la FIFA para que incluya tanto a Vigo como a Valencia como ciudades sedes del Mundial 2030 ha sido celebrado este jueves por el PP de Vigo como «una magnífica noticia» de la que se atribuyen el mérito «después de mucho tiempo peleando por ello intensificando la presión en las últimas semanas». Por ello, la presidenta de los populares vigueses, Luisa Sánchez, urge ahora al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, a «acelerar» el paso para robustecer el proyecto de la candidatura y ofrecer a los técnicos de la FIFA motivos suficientes para incluir a Vigo definitivamente entre las sedes elegidas.

«De cara a esa visita, es necesario disponer de un calendario de actuaciones claro y nítido. Es preciso contar con lo que llevamos meses reclamando: un cronograma, presupuestos y proyectos. Para ampliar Balaídos, para adecuar los campos de entrenamiento a las exigencias del Mundial, para contar con las dotaciones requeridas», expone Luisa Sánchez, motivo por el cual su formación llevará al pleno del próximo lunes en el Concello una iniciativa para reclamar la elaboración de un plan de actuación con plazos y presupuestos y que se remita tanto a la Diputación como a la Xunta para conseguir su apoyo.

«Nos alarma lo que dice Caballero, que todavía tiene que contratar el proyecto constructivo para ampliar Balaídos. Hace cinco meses, le pedimos el proyecto para reubicar los colectores de Tribuna y todavía no lo ha enviado, eso es lo único que impide avanzar para que las administraciones que se tienen que involucrar en la financiación puedan comprometer su apoyo», añade la líder del PP, que rechaza que estas peticiones «sean meras críticas, sino una constatación de unas carencias a las que urge poner remedio para cumplir con el deseo de la ciudad y repetir el hito histórico de albergar un Mundial de fútbol».