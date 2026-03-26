La Policía incauta cocaína, heroína, hachís y 23.000 euros en un piso próximo a la praza da Miñoca

Nuevo operativo contra el tráfico de drogas. Un joven fue detenido por la Policía Nacional de Vigo como consecuencia de un dispositivo desplegado este jueves en un piso de la zona de la Praza da Miñoca, donde el arrestado se dedicaba supuestamente a la venta de sustancias estupefacientes.

La entrada y registro efectuada por los agentes policiales de la comisaría olívica que se hicieron cargo de esta investigación se realizó en dicha vivienda con la presencia de la comisión judicial de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, que es la que se encuentra en funciones de guardia esta semana.

La investigación, bautizada como «Operación Le Gras», permitió desmantelar un activo punto de venta minorista de sustancias estupefacientes que operaba en el barrio de Coia. Desarrollada por la UDYCO de la Brigada Local de Policía Judicial, se inició a principios del mes de enero tras recibir diversas informaciones que apuntaban a la existencia de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas en una vivienda de la zona.

Tras las pertinentes investigaciones, los agentes pudieron comprobar que el domicilio investigado funcionaba como un punto negro de venta de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y hachís. El sospechoso no sólo realizaba las ventas desde su vivienda, sino que también se desplazaba para realizar entregas directas a clientes en distintos locales de hostelería, situados en el entorno de la Avenida Castelao.

En la mañana de hoy se procedió al registro del inmueble. Debido a la naturaleza de la intervención, la entrada táctica y el aseguramiento del lugar fueron realizados por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, procediendo de inmediato a la detención del investigado.

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En el registro de la vivienda, los agentes de la UDYCO se han incautado de cerca de 100 gramos de cocaína, 50 gramos de hachís, más de 7 gramos de heroína y sustancia de corte. También se intervinieron más de 23.000 euros, una pistola simulada y diverso material para la dosificación y distribución de la droga. El hombre ha sido detenido por un presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes.