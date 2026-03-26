Lola Garrido: «El humor es muy potente como herramienta de supervivencia»

A la fotógrafa Lola Garrido le detectaron lupus cuando entraba en la adolescencia, a los 12 años. Lo recibió con «rebeldía y un poco de negación». «Dejé de tomar los remedios», recuerda. Luego, vino la fase «avestruz». «No lo veo, no está». Disfrutó durante 15 años de una remisión total de síntomas, en una enfermedad crónica que cursa por brotes. Así que el tercer brote que sufrió, en octubre del año pasado, le cogió desprevenida. «No presté atención a los síntomas y caí a valores muy bajos», explica. Su propio «cuerpo empezó a destruir glóbulos rojos muy rápido». Por esta anemia hemolítica autoinmune grave estuvo ingresada doce días en el Hospital Gregorio Marañón, de Madrid.

Le hicieron «una transfusión y corticoides a saco», que le dejaron muy débil. Para distraerla, sus amigos le trajeron el catálogo «Heroínas», del Museo Thyssen-Bornemisza (2011), una exposición que proponía «reconfigurar la narrativa iconográfica de la mujer en el arte occidental, desplazando la mirada desde la representación tradicional —mujeres como objetos pasivos— hacia figuras femeninas que actúan, enfrentan conflictos y reclaman su espacio como creadoras y heroínas».

Collage estático sobre la obra Medea, 1889 Evelyn de Morgan / Lola Garrido

Lola Garrido, que en Argentina hacía retratos para medios editoriales como Rollingstone Stone o portadas de discos y carteles, inició «un diálogo» con aquellas imágenes del catálogo. A falta de la reflex con la que esta fotógrafa profesional suele trabajar, echó mano de su móvil para sacar fotografías de situaciones, escenas y entornos para combinar con los de aquellas heroínas.

Un mes en Beade

«En medio de la rutina de analíticas, sueros, esperas y medicaciones, la creación se convirtió en un modo de observar, resistir y dar sentido a la experiencia», cuenta. Cuando salió del hospital, quiso montar algo con ese material. «Hacía mucho que nada me motivaba lo suficiente como para montar una exposición individual», explica esta artista que comenzó con la fotografía a los 18 años y expone desde los 21. Desde ayer, puede verse en una de las salas de espera más grandes de la planta -1 del Hospital Álvaro Cunqueiro. Es el primer hospital en el que se expone. Las 15 obras estarán allí colgadas durante un mes. Está allí por Paula, que "lo luchó".

Collage estático sobre la obra Soledad, 1890 Lord Frederick Leightontt / Lola Garrido

Uno de los mensajes que quiere lanzar con ella es la «revalorización de la sanidad pública». «Desde la cama pude construir estas imágenes porque no tuve que ocupar mi tiempo en pensar cómo pagar las deudas que habría contraído para costear todos los tratamientos que estaba recibiendo, cómo habría sido el caso si hubiera estado en una clínica de EEUU», detalla y agrega: «Pude usar mi tiempo para expresarme porque mientras tanto estaba siendo cuidada».

«Tuve claro que quería exponerla en un hospital, como agradecimiento», sostiene. Pero también para «sacar alguna sonrisa» a pacientes y acompañantes, porque «cuando alguien va al hospital, generalmente es por algo negativo». Porque sus creaciones tienen un punto de humor. A ella también le ayudó. «Es muy potente como herramienta de supervivencia», destaca. Narra cómo le pinchaban cada día heparina en la barriga y le sacaban diez tubos de sangre todos los días. «Cuando empecé con esto, en vez de pensar en eso, me centraba en cómo ponía la cámara para sacar el brazo así... Le dio una especie de sentido y la vuelta a la situación. Son las herramientas que tenemos para sobrevivir, para transitar el mundo de una manera más amable. Huye de las habituales metáforas bélicas de lucha frente a las enfermedades. «A veces no es superar las cosas , sino asimilarlas, incorporarlas a tu vida, sin caer en un conformismo», reflexiona.