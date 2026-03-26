Más indemnizaciones por el Covid: Vitrasa ya recibió una inyección económica superior a los 12 millones

El Covid no supuso únicamente un problema de primera magnitud a nivel sanitario, sino que durante muchos meses cambió totalmente la forma de concebir el día a día de todos los ciudadanos y también obligó a las administraciones públicas a cambiar el paso y, por otro lado, tener que tirar de las arcas públicas para amortiguar el golpe, viéndose obligados a afrontar compensaciones a empresas que prestaban determinados servicios, como ha sucedido este mes con los centros deportivos Máis que Auga de la ciudad olívica, para la que se aprobó una indemnización de 2,5 millones.

Este desembolso no ha sido el único, sin embargo, que ha tenido que afrontar el Concello de Vigo por el impacto de la pandemia. En 2024, la junta de gobierno local ya aprobó el pago de algo más de 12 millones a la concesionaria del transporte urbano, Vitrasa, para conseguir el reequilibrio económico de la concesión por las pérdidas derivadas de la bajada de pasajeros sufrida. Al igual que sucede con el caso de los gestores de los Máis que Auga, los responsables de la empresa de autobuses también tenían unas pretensiones mucho más elevadas de las validadas finalmente por el consistorio, ya que llegaron a reclamar el abono de una cantidad superior a los 30 millones.

Para intentar conseguir una mayor indemnización, Vitrasa llegó a acudir a los tribunales, primero ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo, donde se le cerraron las puertas a esas pretensiones. Tras otro recurso, fue a principios de este año el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el que desestimaba las intenciones de la concesionaria del transporte urbano y rechazaba que tuviese derecho a percibir más fondos públicos. El principal argumento para desestimar el recurso es que las compensaciones debían ceñirse al período del estado de alarma y las semanas posteriores, no a toda la pandemia.